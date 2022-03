Benzema et Mbappé, la France a l'arme fatale

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Victime d’une infection ORL et forfait contre la Côte d’Ivoire vendredi, Kylian Mbappé devrait débuter avec la France face à l’Afrique du Sud.

L’attaquant du Paris Saint-Germain a de grandes chances d’être titulaire pour la réception de l’Afrique du Sud à Lille, mardi soir lors du deuxième match amical de l’Equipe de France. Une bonne nouvelle pour Didier Deschamps, qui a pu donner du temps de jeu à Olivier Giroud et à Christopher Nkunku en raison des absences cumulées de Benzema et de Mbappé contre la Côte d’Ivoire, mais qui retrouvera avec grand bonheur l’attaquant du PSG. Il faut dire que cette saison, l’ancien Monégasque est l’un des meilleurs joueurs de la planète, si ce n’est le meilleur. L’Equipe de France compte bien en profiter, tout autant que de son duo avec l’autre homme fort du moment en Europe, l’avant-centre madrilène Karim Benzema. D’ailleurs, ce binôme est sans doute ce qui se fait de mieux dans le monde selon Blaise Matuidi, ancien coéquipier de Kylian Mbappé et de Karim Benzema en Equipe de France, interrogé à ce sujet dans les colonnes du Parisien.

Benzema et Mbappé, il n'y a pas mieux au monde

« Mbappé, son duo avec Karim (Benzema) a peu d’équivalents au monde. Avec eux, la France est gâtée. Ça me rappelle les grandes années du Brésil avec Romario et Bebeto ou Ronaldo et Rivaldo » soulève Blaise Matuidi avant de s’étendre sur Kylian Mbappé. « Je l’ai vu arriver tout jeune en sélection. Il avait déjà tellement de talent et cette aptitude singulière au travail que je l’imaginais devenir l’un des meilleurs joueurs de la planète. Mais je ne pensais pas qu’il progresserait si vite. Ce qu’il réalise à 23 ans est juste exceptionnel. Et c’est loin d’être fini, car il a une faim incroyable de titres collectifs et individuels » a souligné l’ancien milieu de terrain du PSG, de la Juventus Turin et de l’Inter Miami, convaincu que l’Equipe de France possède avec Karim Benzema et le si précoce Kylian Mbappé le duo offensif le plus fort de la planète. Reste maintenant à le démontrer lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Car malgré ce binôme exceptionnel, les Bleus étaient restés à quai dès les huitièmes de finale à l’Euro après une élimination contre la Suisse.