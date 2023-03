EdF : Benzema sauve la France d'un énorme malaise

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Invité par la FFF à célébrer la fin de sa carrière internationale, Karim Benzema ne se rendra pas au Stade de France vendredi. Un boycott logique tant l'histoire est manquée entre l'attaquant du Real Madrid et la France.

Ce vendredi 24 mars, l’équipe de France débute sa campagne éliminatoire pour l’Euro 2024. Un programme chargé avec les matchs face aux Pays-Bas et à l’Irlande, la Coupe du monde qui s’est déroulée pendant l’automne ayant bousculé le programme habituel. Néanmoins, la Fédération Française de Football a décidé de donner une tournure symbolique à cette rencontre contre les « Oranje » en rendant hommages aux internationaux tricolores qui ont annoncé leur retraite internationale. Steve Mandanda, Blaise Matuidi, Hugo Lloris et Raphaël Varane seront invités d’honneur de cette rencontre et profiteront de l’hommage du Stade de France pour leur longue carrière en Bleu. Ce ne sera pas le cas de Karim Benzema, qui a été convié comme ses coéquipiers après l’annonce de son arrêt de l’équipe de France, mais refuse de faire le déplacement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

Même si la relation entre KB9 et la sélection française aura été longue en terme de durée, la collaboration s’est avérée souvent infructueuse, et la victoire en Ligue des Nations ne fait pas oublier les échecs sportifs, les problèmes avec Didier Deschamps qui l’a écarté pendant de longues années, et le fiasco au Qatar avec sa blessure et son départ par la petite porte à la veille du début de l’épreuve. Dans un scénario contesté qui continue de faire parler trois mois plus tard. Pour Pauline Gamerre, consultante d’Europe 1 et notamment ancienne dirigeante de la FFF, son absence à l’hommage qui sera rendu aux légendes des Bleus est d’une logique implacable.

Benzema invité au mariage de son ex

Karim Benzema : 0/10.



Invisibille, encore une fois. Il est loin de sa version étincelante qui l’a menée au Ballon d’Or. Il manque de rythme, il est lent, il court et joue.



Si le Real Madrid retrouve Benzema, ils auront un trésor, mais ils attendent, et ce jour ne vient pas. pic.twitter.com/m8VtO7nRUq — Real Madrid FR (@FranceRMCF) March 20, 2023

« J’aurais trouvé ça incroyable qu’il y aille car il a raté sa relation avec l’équipe de France depuis des années. C’est une histoire ratée, et gâchée. L’inviter à fêter son départ de l’équipe de France comme s’il était invité par son ex à voir son mariage. C’est la même chose. La relation ne s’est pas bien passée. Sa ligne de conduite qu’il garde quand il ne remercie pas Deschamps, quand il ne se rend pas à cette cérémonie, c’est qu’il ne veut pas être hypocrite. Elle est gâchée son histoire, ce n’est pas du tout la même histoire que Lloris, Varane ou Mandanda. Se retrouver au milieu de ces champions du monde, alors qu’il estimait avoir toute sa place pour être avec eux, ce serait assez malaisant pour tout le monde. Je pense que la Fédé est obligée de l’inviter, mais se voit assez rassurée qu’il n’y aille pas. S’il avait été provocateur jusqu’au bout, il y serait allé et ça aurait beaucoup plus embêté la fédération », a souligné l’ancienne patronne du Red Star, persuadée que Karim Benzema n’a pas voulu jeter d’huile sur le feu en renonçant à cette hommage qui aurait forcément fait beaucoup parler si le joueur du Real Madrid s’était entouré des champions du monde de 2018.