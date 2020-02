Benzema-Ben Arfa : Deschamps raciste ? Cantona au tribunal !

Dans : Equipe de France.

C'est ce vendredi que Cantona sera jugé à Paris dans l'affaire qui l'oppose à Deschamps. La non-sélection de Benzema et Ben Arfa avait donné lieu à une sortie fracassante de Canto.

Les avocats des deux anciens joueurs l’ont annoncé, Eric Cantona et Didier Deschamps seront présents ce vendredi devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal de Paris. Et il ne s’agira pas de parler football, mais de diffamation. Car le sélectionneur national a porté plainte en 2016 après l’interview fracassante d’Eric Cantona dans la presse anglaise. Il s’agissait pour Canto de commenter l’absence de Karim Benzema et Hatem Ben Arfa en équipe de France pour l’Euro qui avait lieu dans notre pays cette année-là. « Une discrimination ? Peut-être que non, mais peut-être que oui, pourquoi pas ? Une chose est sûre, Benzema et Hatem Ben Arfa, ce sont les deux meilleurs joueurs en France et ils ne joueront pas à l'Euro. Ce qui est certain également c'est que leurs origines sont nord-africaines. Donc oui, le débat est ouvert, avait d’abord répondu Eric Cantona, avant de se faire plus insidieux. Deschamps a un nom qui sonne bien français. C'est peut-être le seul en France à avoir un nom aussi français. Personne ne s'est jamais mélangé avec personne dans sa famille. Comme les Mormons en Amérique. »

En réponse à cela, Didier Deschamps avait porté plainte pour diffamation contre Eric Cantona, lequel avait été mis en examen en 2017 pour ses propos. L’heure est venue désormais de juger cette affaire et ce qui devrait intervenir ce vendredi. Cependant, une menace existe toujours sur ce procès, puisque la grève des avocats a déjà contraint les juges à décaler plusieurs dossiers cette semaine, et les deux avocats seraient prêts à accepter de décaler cette affaire en…2021. Il est vrai que désormais on n’est plus à un an près.