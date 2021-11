Benzema Ballon d'Or, Mohamed Henni fait un pari fou !

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Dans quelques jours, le Ballon d’Or 2021 sera dévoilé et logiquement, Karim Benzema espère qu’il sera le grand vainqueur.

L’attaquant du Real Madrid a réalisé une saison grandiose et aspire à remporter le Ballon d’Or même s’il doit composer avec une concurrence de choc. Robert Lewandowski est également un sérieux prétendant au même titre que Lionel Messi ou encore Jorginho, qui a remporté la Ligue des Champions avec Chelsea ainsi que l’Euro avec l’Italie. Il y a quelques semaines, Daniel Riolo lâchait une petite bombe sur l’antenne de RMC en dévoilant que selon ses informations, c’est Robert Lewandowski qui allait être sacré fin novembre. Le Youtubeur Mohamed Henni n’a visiblement pas les mêmes échos. Et pour cause, dans une nouvelle vidéo, l’ami de Karim Benzema a dévoilé que l’avant-centre du Real Madrid et de l’Equipe de France allait rafler la mise.

« Le prochain Ballon d’Or, c’est Karim Benzema, croyez-moi, sur la vie de ma mère. Si le Ballon d’Or 2021 n’est pas Karim Benzema, je me fais percer le téton, je n’ai aucun piercing sur le corps, mais je me fais percer les deux tétons si Benzema ne gagne pas » a lancé Mohamed Henni, qui avait préparé son coup en teasant « l’info du siècle » il y a deux semaines. Reste maintenant à voir si le Youtubeur a de bonnes sources, lui qui avait certifié la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid il y a plus d’un an. Brièvement interrogé par TF1 sur le Ballon d’Or après le succès de la France en Finlande mardi soir, Karim Benzema a affiché un large sourire mais ne s’est pas montré très bavard, preuve que le buteur du Real Madrid est très prudent. En attendant, peut-être, une incroyable délivrance dans quinze jours en cas de sacre avec le plus beau titre individuel.