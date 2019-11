Dans : Equipe de France.

Mis définitivement à l'écart de l'équipe de France, Karim Benzema a répondu avec véhémence à Noël Le Graët. Si personne ne peut nier que l'attaquant madrilène a sa place chez les Bleus, niveau communication ce n'est pas la même chose.

Ce n’est pas une nouveauté, entre le président de la Fédération Française de Football et Karim Benzema ce n’est plus le grand amour. Alors, quand Noël Le Graët a lancé au détour d’une interview que la carrière de KB9 chez les Bleus était définitivement terminée, il fallait s’attendre à une réaction de l’ancien lyonnais. Autrement dit, la guerre des petites phrases a fait rage, mais le résultat est là, Karim Benzema ne jouera plus jamais en équipe de France, et il n’a pas le droit de jouer avec la sélection d’Algérie.

Pour Philippe Sanfourche, tout cela est un beau gâchis qui aurait pu être évité si Karim Benzema avait accepté de faire amende honorable après ses propos malheureux sur Didier Deschamps. « Karim Benzema mérite de revenir en sélection. Mais il s’est trompé de méthode. S’il était venu rencontrer président et sélectionneur en regrettant ses propos sur la « pression d’une partie raciste de la France » il obligeait presque Didier Deschamps à le rappeler. Mal conseillé, à commencer par Zinedine Zidane », regrette le chef de rubrique Football à RTL. Peut-être mais la messe est dite, et le fiasco est total pour Karim Benzema dont la carrière en club est énorme et celle en équipe de France pas du tout à la hauteur.