Benjamin Pavard totalement inconnu en France, il demande du respect

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Sous le feu des critiques depuis quelques mois en équipe de France, Benjamin Pavard répond pourtant toujours présent, que ce soit en sélection et surtout au Bayern Munich. Autant dire qu’il ne comprend pas trop les attaques du public tricolore.

Lors de la dernière trêve internationale, l’équipe de France a remporté la Ligue des Nations, le seul trophée qui manquait au pays tricolore. En même temps, la France n’avait pas pu lutter avec le Portugal lors de la première édition, vu qu’elle était absente du Final 4. Mais il y a un peu plus d’une semaine, les Bleus ont été sacrés dans cette nouvelle compétition de l’UEFA en dominant la Belgique en demie (3-2) puis l’Espagne en finale (2-1). Si durant cette petite phase finale, plusieurs joueurs français ont marqué les esprits, comme Karim Benzema, Kylian Mbappé, Hugo Lloris ou Paul Pogba, Benjamin Pavard, lui, n’a pas vraiment été à la hauteur. Certains suiveurs n’ayant d’ailleurs pas hésité à dire que le poste de latéral droit est le point faible majeur de la France. De retour en tant que titulaire dans sa sélection, après avoir raté le rassemblement de septembre à cause d’une blessure à la cheville, Pavard en a donc pris pour son grade ces dernières semaines…

« Le public français ne me connaît pas beaucoup »

Mais les critiques des suiveurs de l’équipe de France, le défenseur préfère ne pas trop les entendre. « Je prends du recul sur les critiques en France. Parce que je suis parti jeune de la France. Je n'ai pas joué beaucoup de matchs en Ligue 1 donc le public français ne me connaît pas beaucoup, il me connaît juste à travers cette frappe à la Coupe du Monde, c'est de là où les gens ont commencé à s'intéresser à moi. J'aurais aimé être plus respecté en France, car je suis Français, mais après je ne vais pas forcer les gens à aller regarder les matchs en Allemagne. Les vrais qui regardent le football connaissent les performances que j'ai faites et que je fais », a lancé Pavard dans une interview sur le Canal Football Club.

🗨️ Benjamin Pavard : "J'aurais aimé être plus respecté en France (...) Les vrais qui connaissent le football connaissent mes performances" pic.twitter.com/1WxmxOFsrP — Canal Football Club (@CanalFootClub) October 17, 2021

Après sa « frappe de bâtard » contre l’Argentine en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2018, qui a permis à la France d’aller jusqu’au bout de son rêve international, Pavard était devenu l’une des coqueluches du public français, avec Ngolo Kanté. Mais ces derniers temps, le souffle est clairement retombé. En même temps, ses dernières prestations en équipe de France ont été décevantes, et notamment sur le plan offensif, où Pavard a bien eu du mal à rivaliser avec Théo Hernandez. Plus aussi intouchable que cela, malgré le fait que le Lyonnais Leo Dubois ne donne pas plus de satisfactions que lui, Pavard a tenu à se défendre en évoquant sa place centrale au Bayern Munich.

🗨️ Benjamin Pavard : "Si le coach Deschamps me fait confiance ce n'est pas pour mes beaux yeux ou mes cheveux (...)" pic.twitter.com/XyONXONqs8 — Canal Football Club (@CanalFootClub) October 17, 2021

« Si je suis moins bon avec l'équipe de France qu'avec le Bayern ? Non pas forcément. Après, on manque aussi parfois d'automatismes, j'ai découvert un autre poste en équipe de France. Avant je jouais défenseur central à Stuttgart, maintenant je joue en tant que défenseur central au Bayern depuis deux ans. Je me suis habitué à ce poste-là. Piston droit ? Tu ne peux pas être au top directement, je viens de découvrir ce poste », a détaillé Pavard sur la chaîne cryptée. En sortant du silence de la sorte, le joueur de 25 ans ne va probablement pas faire remonter sa cote de popularité sur le sol tricolore. Mais désormais, c’est sur le terrain que Pavard sera attendu au tournant, et notamment en novembre prochain lors des matchs de qualifications pour la Coupe du Monde 2022 contre le Kazakhstan et la Finlande.