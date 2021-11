Ballon d’Or : La trahison, Coman zappe Benzema !

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

D’ici quelques semaines, le mystère sera levé et l’identité du futur Ballon d’Or sera dévoilé. Un trophée dont rêve Karim Benzema…

Il faut dire que l’attaquant du Real Madrid et de l’Equipe de France a tout fait au cours des dernières années pour être un candidat crédible au Ballon d’Or. Karim Benzema peut croire en ses chances, même si la concurrence risque d’être rude avec Jorginho, Lionel Messi et surtout Robert Lewandowski. Encore auteur d’un triplé en Ligue des Champions face au Benfica Lisbonne ce mardi, le Polonais fait office de favori et risque bien de ravir le trophée à Karim Benzema. Cela serait logique selon un joueur de l’Equipe de France, qui n’a pas caché sa préférence pour Robert Lewandowski face à Karim Benzema. Il s’agit de Kingsley Coman, partenaire de l’ancien buteur du Borussia Dortmund au Bayern Munich, qui estime que le sacre de Robert Lewandowski devant « KB9 » serait tout ce qu’il y a de plus logique.

Coman vote Lewandowski plutôt que Benzema

« Lewandowski mérite le Ballon d’Or pour cette saison et pour la saison d’avant. Pour tout ce qu'il a fait, c'est lui qui le mérite. Le Bayern Munich est une équipe qui prend beaucoup de plaisir et qui en donne. On a une équipe très offensive qui réalise un pressing haut. On espère donner beaucoup de plaisir aux fans » a lancé Kingsley Coman sur l’antenne de BeInSports après la large victoire du Bayern Munich sur la pelouse de l’Allianz Arena contre le Benfica Lisbonne lors de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions ce mardi. Une déclaration qui ne manquera pas d’interpeller Karim Benzema dans la mesure où habituellement, les coéquipiers en sélection des prétendants au Ballon d’Or soutiennent leur compatriote. Ce fut notamment le cas ces dernières années avec les Argentins, les Portugais ou encore les Croates pour Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Luka Modric.