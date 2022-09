Ballon d’Or : Deschamps vote Benzema sans hésiter

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Dans quelques jours, le Ballon d’Or 2022 sera officiellement décerné et Karim Benzema est sans conteste l’immense favori.

Exceptionnel au Real Madrid depuis plusieurs mois, Karim Benzema est le grand favori dans la course au Ballon d’Or 2022, qui sera décerné dans une quinzaine de jours. Absent en raison d’une blessure musculaire pour les matchs contre l’Autriche et le Danemark, le capitaine du Real Madrid a cruellement manqué à l’Equipe de France. Nul doute que pour remporter une troisième étoile au Qatar en novembre, Karim Benzema sera indispensable aux Bleus et Didier Deschamps a bien conscience de cela. Après la défaite de l’Equipe de France contre le Danemark, dimanche soir en Ligue des Nations, le sélectionneur tricolore a rendu un bel hommage à Karim Benzema en estimant que selon lui, le sacre du buteur madrilène lors de la prochaine cérémonie du Ballon d’Or ne faisait quasiment aucun doute.

Didier Deschamps soutient Karim Benzema

« J’espère que ce sera lui parce qu’il le mérite, de part ce qu’il a fait dans cette saison sportive avec son club où il a gagné des titres importants, et avec nous aussi où il était là à l’automne dernier pour gagner la Ligue des nations. Il fait partie depuis des années des meilleurs attaquants au niveau mondial. Je pense qu’il est très bien positionné et je serais très heureux pour lui qu’il ait cette récompense-là. Il en a déjà obtenu une avec la Ligue des champions… Forcément c’est un atout en plus pour nous à la Coupe du Monde » a analysé Didier Deschamps, pour qui cela ne fait aucun doute que Karim Benzema mérite de remporter ce Ballon d’Or. Pour cette édition, le buteur madrilène ne semble pas avoir beaucoup de concurrence et il faut bien le dire, il serait assez surprenant que le trophée ne lui revienne pas. A moins que les votants aient plébiscité Robert Lewandowski ou Lionel Messi à la surprise générale...