Esp : Benzema n’est pas là, Hazard n'y comprend rien

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Titularisé contre le Pays de Galles (2-1) jeudi en Ligue des Nations, Eden Hazard a savouré son temps de jeu. Le milieu offensif de la Belgique vit un début de saison compliqué au Real Madrid, où l’entraîneur Carlo Ancelotti ne lui fait pas confiance.

La situation n’est pas simple pour Roberto Martinez. A l’approche de la Coupe du monde 2022, le sélectionneur de la Belgique a prévu d’emmener son cadre Eden Hazard. Le problème, c’est que le milieu offensif ne joue que très peu avec le Real Madrid. Le Diable Rouge a passé l’intégralité des deux derniers matchs sur le banc. Autant dire que l’ancien Lillois a savouré sa titularisation contre le Pays de Galles jeudi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Eden Hazard (@hazardeden_10)

« Je suis heureux de jouer et de commencer un match, a réagi Eden Hazard. Si je suis rassuré par ma performance ? Je n'ai pas besoin d'être rassuré car je sais ce que je peux faire. C'est à moi maintenant de gratter un maximum de minutes et d'arriver en forme à la Coupe du monde. » L'occasion pour lui de souligner sa détermination malgré cette période difficile sur le plan mental. « J'ai envie de jouer, ça a été des moments compliqués, parce que j'ai envie de jouer mais que je ne joue pas, a regretté le Madrilène. Mais je me donne à fond, j'ai envie d'être sur le terrain. »

Hazard déçu d'Ancelotti

« Je me sens bien au Real Madrid, c'est juste que je joue moins, mais quand je joue, je joue bien, a insisté Eden Hazard. C'est une situation délicate. Je veux jouer plus, je sais que je peux apporter plus. En prenant le rythme, je vais revenir, mais il faut juste que je joue. On va voir ce que le coach décide de faire. Si je joue, je serai le plus heureux. » Reste à savoir si l’entraîneur Carlo Ancelotti lui fait suffisamment confiance. « Il faut lui poser la question, quand vous le voyez, vous lui dites », a répondu le Belge, que le technicien italien avait pourtant désigné comme une doublure de Karim Benzema, absent depuis plusieurs rencontres.