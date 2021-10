Ballon d’Or : Deschamps vote Benzema, Mbappé ne va pas aimer

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Dans un entretien accordé à l’émission Téléfoot, Didier Deschamps a été interrogé sur les chances de certains Bleus dans la course au Ballon d’Or. Et pour le sélectionneur de l’équipe de France, même s’il était écarté il y a encore quelques mois, Karim Benzema mérite de remporter la récompense. Pour Mbappé, c'est beaucoup moins tranché.

C’est bien connu, tout va très vite en football. Et ce n’est pas Didier Deschamps qui dira le contraire. Avant le mois de mai dernier, le sélectionneur de l’équipe de France semblait totalement opposé au retour de Karim Benzema à Clairefontaine. Puis à la surprise générale, l’attaquant du Real Madrid a regagné ses faveurs juste avant l’Euro. Les deux hommes sont donc définitivement réconciliés. Ce que personne ne pourra contredire après l’entretien du technicien dans l’émission Téléfoot.

En effet, Didier Deschamps a participé à une séquence où les questions ne demandaient qu’une réponse par « oui » ou « non ». Le thème du Ballon d’Or est alors arrivé. « Kylian Mbappé gagnera-t-il un jour le Ballon d'Or ? », lui a demandé Frédéric Calenge. Trois secondes d’hésitation plus tard, le sélectionneur des Bleus lâchait un « oui, probablement », sans grande conviction. Le journaliste a donc enchaîné avec le cadre du Real Madrid. « Karim Benzema le mérite-t-il cette saison ? », a demandé l’homme de terrain de TF1. Et là, pas besoin de réfléchir.

« Oui ! », a tout de suite affirmé Didier Deschamps, prêt à militer pour son numéro 19 avant l’élection le 29 novembre prochain. Bien sûr, l’ancien coach de l’Olympique de Marseille ne pouvait pas dire que KB9 ne méritait pas le Ballon d’Or. Mais sa réponse risque d’en amuser plus d’un. Il y a encore quelques mois, Karim Benzema n’était pas suffisamment bon pour intégrer l’équipe de France, puisque sa mise à l’écart était soi-disant basée sur un « choix sportif ». Et voici que l’ex-banni fait partie des meilleurs joueurs au monde cette année. A croire que le Merengue a énormément progressé entre-temps…