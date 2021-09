Karim Benzema, sa réponse à une humiliation

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Le Real Madrid a subi l'une de ses défaites les plus humiliantes de sa longue histoire en étant battu en Ligue des champions devant ses supporters face à l'équipe moldave du Sheriff Tiraspol. Karime Benzema a fait ce qu'il pouvait.

Carlo Ancelotti et ses joueurs ont pris un coup de massue XXL mardi soir en tombant à domicile face au Sheriff Tiraspol, considéré comme le Petit poucet de la Ligue des champions. Même si cela ne remet évidemment pas en cause la qualification du Real Madrid pour la suite de la Ligue champions, le but magnifique de Sébastien Thill à l’ultime seconde a mis KO la formation de Florentino Perez. Pour Marca, il n’y a rien à dire d’autre que c’est une « catastrophe » pour les Merengue, tandis que le presse sportive barcelonaise n’hésite pas à se moquer du voisin. Dans ce chaos total, un seul joueur peut voir un peu de ciel bleu, c’est Karim Benzema. Même si l’attaquant français n’a pas particulièrement brillé, loin de là même, l’ancien Lyonnais a tout de même marqué le penalty qui avait permis au Real Madrid de revenir au score. Et ce but est tout sauf anecdotique pour Karim Benzema.

17 - @Benzema a désormais marqué lors de 17 saisons différentes de Ligue des Champions, un record dans l'histoire de la compétition. Nueve.#RealMadridSheriff #UCL pic.twitter.com/tz1Fb0f8C7 — OptaJean (@OptaJean) September 28, 2021

Karim Benzema sur la même planète que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

En effet, les statisticiens ont rapidement annoncé qu’avec ce but, l’attaquant tricolore établissait un record historique avec au moins un but marqué lors de 17 saisons différentes de Ligue des champions. Le premier remonte au dernier match de la phase de poule de la Ligue des champions 2005-2006, c’était évidemment avec l’Olympique Lyonnais et pour une rencontre face à Rosenborg pour laquelle Gérard Houllier, alors entraîneur de l’OL, avait titularisé pour la première fois en C1 Karim Benzema, mais aussi Hatem Ben Arfa. Depuis KB9 a enchaîné les saisons au plus haut niveau d’abord avec Lyon puis avec le Real Madrid où il a été transféré en 2009. Cependant, le record de l'attaquant des Bleus aura rapidement été égalé par un certain Lionel Messi qui en marquant un but extraordinaire avec le PSG contre Manchester City a lui aussi signé au moins une réalisation en Ligue des champions lors de 17 saisons différentes.

Ce but de Karim Benzema porte son nombre de buts en Ligue des champions à 72 buts, ce qui lui permet de désormais dépasser Raul et grimpe ainsi sur la quatrième place d'un incroyable classement dominé probablement pour longtemps par le trio composé de Cristiano Ronaldo (136 buts), Lionel Messi (121 buts) et Robert Lewandowski (77 buts). Le buteur polonais du Bayern Munich a cependant intérêt à bien regarder dans son rétroviseur car l'attaquant français du Real Madrid n'est pas loin. Alors, ce n'est pas la victoire du Sheriff moldave qui va gâcher l'exploit de notre Karim Benzema national, car une telle longévité au plus haut niveau est totalement incroyable. Bien évidemment, cela ne fera jamais oublié l'absence de palmarès de l'ancien lyonnais avec l'équipe de France, mais le Mondial 2022 au Qatar pourrait changer la donne, maintenant que Didier Deschamps et Karim Benzema sont réconciliés.