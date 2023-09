Audience ‍: France-Nlle Zélande encore loin du Mondial de Foot

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Le match d'ouverture du Mondial de rugby entre la France et les All-Blacks a été un énorme succès d'audience. Mais on est encore loin du Mondial de football.

Le XV de France a débuté de la plus belle des manières le Mondial de rugby en venant à bout de la Nouvelle-Zélande (27-13). Un match diffusé à 21h15 un vendredi soir, TF1 pouvait donc s’attendre à une énorme audience et c’est le cas. En effet, 15,4 millions de téléspectateurs ont suivi cette rencontre de prestige, avec une pointe à 17 millions en fin de match. Évidemment, la tentation est grande de comparer avec le récent Mondial de football, et de dire que les rugbymen ont fait mieux que les Bleus lors du match contre l’Australie au Qatar, pour leur premier match.

L’équipe de Didier Deschamps avait eu 12,5 millions de téléspectateurs, mais avec une affiche pas réellement à la hauteur. Pour rappel, lors de France-Maroc en demi-finale, les footballeurs français avaient été suivis par 20,7 millions de téléspectateurs, et pour France-Argentine, un dimanche après-midi, cela était monté à 24 millions. Avec les affiches à venir lors du Mondial de rugby, le XV de France pourrait cependant se rapprocher très près de ce genre d'audience.