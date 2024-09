Antoine Griezmann, une énorme décision après l'été de sa vie

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Le Antoine Griezmann souriant est de retour en équipe de France, après une grosse période de doute pendant l'Euro. Le taulier des Bleus a totalement changé ses plans pour l'avenir.

Taulier de l’équipe de France, Antoine Griezmann a vu son surnom changer à son arrivée à Clairefontaine ce lundi. Ce n’est plus « Grizi » ou « Grizou » mais « M. Médaille d’or », en référence à sa passion affichée ouvertement pour les Jeux Olympiques, qu’il a suivi à plusieurs reprises directement depuis les sites parisiens. Sa façon de communiquer à chaque médaille d’or avec une alerte à ses suiveurs tel un média, a eu le don de faire sourire la France entière dans cette période où absolument tout le monde a eu les yeux tournés vers le sport. En raison de la reprise du football, il partage désormais les communications tricolores sur les Jeux Paralympiques avec son équipe dédiée. Il a en tout cas confirmé sa grande passion pour ce genre d’évènement, et n’a jamais caché qu’il aurait aimé être autorisé par l’Atlético de Madrid à disputer le tournoi de football des JO de Paris 2024 avec son ami Alexandre Lacazette.

La réponse a toujours été négative, mais cela ne l’a pas empêché de vivre « un des plus beaux étés de sa vie », comme il le reconnait en privé selon un reportage du Parisien. Il avoue même que les victoires de Léon Marchand représentent parmi les souvenirs les plus marquants des évènements sportifs qu’il a pu vivre et suivre, ce qui démontre à quel point il s’est pris au jeu. Et cet emballement n’est pas anodin pour la suite de sa carrière, puisque le natif de Mâcon revit ainsi après un Euro 2024 compliqué, où il a beaucoup moins pesé sur le jeu tricolore, et a même perdu son statut de cadre, puis de titulaire, au fut et à mesure de la compétition. A 33 ans et plus de 130 sélections avec les Bleus, il s’est posé la question cet été de son avenir, et notamment de rejoindre la franchise de Los Angeles, qui lui fait les yeux doux, surtout quand on connait son amour pour la vie à l’américaine.

Griezmann prolongé par l'Atlético ?

Mais selon Le Parisien, Antoine Griezmann a pris une décision radicale, et cela passe par la France et l’Europe. Le milieu de terrain offensif s’est remis sur un cycle de deux ans où il compte rejouer son meilleur football, en prolongeant à l’Atlético de Madrid si possible, et en donnant tout pour l’équipe de France jusqu’à la Coupe du monde 2026, qui se déroulera justement sur le continent américain. Pas de retraite anticipée donc, et un « M. Médaille d’or » qui veut montrer qu’il n’est pas fini pour les Bleus.