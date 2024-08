JO ‍: Avant d’affronter l’Argentine, Thierry Henry l’a mauvaise

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Qualifiée pour les quarts de finale, l’équipe de France olympique va croiser la route de l’Argentine vendredi (21h). Le sélectionneur français Thierry Henry s’attend à un match difficile contre un adversaire qui a rencontré moins d’obstacles pour composer son groupe.

L’objectif n’a jamais changé. Pour l’équipe de France, l’obsession reste la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce qui passera par une victoire en quarts de finale contre l’Argentine vendredi soir. La rencontre s’annonce difficile pour Thierry Henry qui n’a pas totalement digéré les obstacles rencontrés pour composer son groupe. Rappelons que les JO ne figurent pas dans le calendrier de la FIFA, d’où la possibilité pour les clubs de retenir leurs joueurs en cas de convocation.

𝑆𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑒̀𝑙𝑒… 💫@a_kalimuendo nous partage ce que cela signifie d’avoir 𝗧𝗵𝗶𝗲𝗿𝗿𝘆 𝗛𝗲𝗻𝗿𝘆 comme coach 👊💙



🎧 Podcast complet ➡️ https://t.co/R4L2Ix70aE pic.twitter.com/j3hrqEm5YU — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 1, 2024

Le sélectionneur tricolore a donc essuyé de très nombreux refus. Lui qui constate que son homologue argentin Javier Mascherano, et plus généralement les sélections sud-américaines, n’ont pas rencontré les mêmes difficultés. « Dans l'histoire, ce sont des joueurs qui ont toujours aspiré à venir en Europe, a réagi Thierry Henry en conférence de presse. L'Européen, lui, est déjà en Europe. Quand ils viennent aux JO, c'est pour défendre leurs couleurs et il y a rarement de refus. Ils viennent jouer, et se montrer aussi... Ils viennent jouer les JO pour gagner ce tournoi. »

Henry jaloux de Mascherano

« Sur les derniers tournois, les vainqueurs se situent là : Brésil, Mexique, Argentine, a rappelé l’ancien attaquant. Je ne sais pas si c'est seulement ça l'explication, mais quand ils sont appelés pour représenter la nation, ils vont jouer. Si c'est plus facile pour Javier Mascherano d'avoir les meilleurs joueurs ? Je ne sais pas si c'est plus facile. On ne va pas rentrer là-dedans mais, oui, il y a peut-être un peu moins d'obstacles. » Malgré ce handicap, l’équipe de France possède un groupe suffisamment armé pour rivaliser avec la concurrence.