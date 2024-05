Antoine Griezmann, la très mauvaise nouvelle

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Thierry Henry commence à avoir un sacré coup de chaud avec les Jeux Olympiques de Paris. Les clubs ne veulent tout simplement pas libérer leurs joueurs, et Antoine Griezmann a profité de son arrivée à Clairefontaine pour faire le point.

Les belles paroles commencent à se heurter à la réalité. Pour préparer sa liste en vue des Jeux Olympiques, Thierry Henry est en train de connaitre un casse-tête moins compliqué qu’avant les JO de Tokyo en 2021, mais avec des contraintes parfois similaires. Lille, qui jouera un tour préliminaire de Ligue des Champions en août, ne compte libérer aucun joueur pour le tournoi olympique. Rennes n’acceptera pas d’envoyer plusieurs joueurs de moins de 23 ans sur une liste de 18 joueurs. D’autres clubs ont fait savoir qu’ils n’étaient pas si chauds que cela pour fournir des éléments à l’équipe nationale en pleine préparation. Le PSG ne laissera pas filer des éléments qui disputent l'Euro. Chez les joueurs stars, Kylian Mbappé a très peu de chances d’avoir le feu vert du Real Madrid, malgré son désir de disputer le tournoi olympique. L’attaquant encore au PSG a toujours fait savoir qu’il aimerait bien être de la partie, mais qu’il se plierait à la volonté de ses dirigeants.

Antoine Griezmann, pressing sans résultat

En revanche, avec son expérience et son parcours bien installé à l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann faisait le forcing, dans les médias comme dans son club, pour être présent à Paris. Mais comme l’explique Le Parisien ce jeudi, aucun accord n’a été trouvé avec son club, et il semble désormais difficile d’envisager sa présence. C'est ce qui a résulté de sa discussion à son arrivée à Clairefontaine en milieu de semaine. C’est même considéré comme impossible par le staff tricolore, qui sauf miracle va faire une croix sur le meneur de jeu de l’équipe de France, qui aurait été un sacré renfort dans l’organisation du jeu, l’expérience et la qualité technique. Un nouveau coup dur de plus pour Thierry Henry, qui sait qu’il aura du mal à récupérer des joueurs tricolores qui évoluent à l’étranger, Arsenal ayant signifié à son ancienne légende que William Saliba ne serait par exemple pas laissé libre pour les JO.