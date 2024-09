Antoine Griezmann annonce sa retraite internationale ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

A trois jours de l'annonce par Didier Deschamps du groupe tricolore pour les deux matchs de Ligue des Nations, Antoine Griezmann annonce ce lundi qu'il ne jouera plus avec les Bleus en officialisant sa retraite internationale.

A 33 ans, et au lendemain d'un derby très tendu entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid, Antoine Griezmann provoque un séisme énorme dans le football français. En effet, l'homme aux 137 sélections et 44 buts sous le maillot tricolore a officialisé via les réseaux sociaux sa décision de mettre un terme à sa carrière internationale dans une courte intervention illustrée d'une vidéo : « Aujourd’hui, c’est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l'équipe de France. Après dix années incroyables, marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération. Porter ce maillot a été un honneur et un privilège, poursuit le joueur. Depuis mars 2014 et jusqu’à septembre dernier, j’ai eu la chance de vivre des moments incroyables aux côtés de coéquipiers exceptionnels. Nous avons partagé des victoires qui resteront à jamais gravées dans nos mémoires. »

C’est avec le cœur plein de souvenirs que je clos ce chapitre de ma vie. Merci pour cette magnifique aventure tricolore et à bientôt. 🇫🇷 pic.twitter.com/qpw8dvdtFt — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) September 30, 2024

Une nouvelle que personne n'avait vue venir, même si Griezmann avait eu des difficultés avec les Bleus ces derniers mois, au point de se retrouver plus souvent sur le banc de touche que titulaire et de ne pas masquer son spleen. Alors qu'un sondage révélait ce week-end que les Français souhaitaient que Didier Deschamps lui confient le brassard de capitaine de l'équipe de France plutôt qu'à Kylian Mbappé, la question ne se posera plus pour le sélectionneur national. Les réactions sont déjà nombreuses à cette annonce de la fin de carrière d'Antoine Griezmann sous le maillot tricolore, sa relation avec DD étant au coeur des interrogations concernant cette décision brutale. Quelques semaines après Olivier Giroud, et quelques jours après Raphaël Varane, c'est une autre légende des Bleus qui s'en va, l'équipe de France va devoir s'en relever.