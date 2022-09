Affaire Pogba : La police italienne prend une décision

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Suite à la mise en examen de certains de ses proches dans l’affaire « d’extorsion en bande organisée » dont il a été victime ces derniers mois, Paul Pogba a été placé sous surveillance policière en Italie.

L’affaire Paul Pogba a connu des avancées concrètes au cours des dernières heures, vu que trois de ses proches ainsi que son frère Mathias ont été placés en détention provisoire. Ces derniers étant accusés « d’extorsion en bande organisée » et de « participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime ». Afin d’éviter que cette histoire ne s'aggrave, au vu des méthodes violentes employées par les malfaiteurs, la police italienne a pris une grande décision. En effet, selon les informations du Parisien, le champion du monde 2018 a été placé sous protection policière, comme sa mère, Yeo Moriba.

Une protection policière en Italie et en France

Une sécurité généralisée, vu que Pogba sera aussi surveillé par la police s’il venait à venir en France au cours des prochaines semaines pour finir de soigner sa blessure au genou, contractée pendant la préparation estivale avec la Juventus. « Il n’y a rien d’étonnant à ce placement sous protection. Si une star du football italien jouant en France était menacée dans son pays, la police française se chargerait également de le mettre sous protection », explique un responsable de la police française sur le journal francilien.

🔵 INFO LE PARISIEN | Paul Pogba placé sous protection policière en Italie, où il résidehttps://t.co/W6tcuRRe78 — Le Parisien (@le_Parisien) September 18, 2022

Pogba veut passer à autre chose

Cette décision policière est donc logique, sachant que Pogba a été victime de plusieurs tentatives d’intimidations et de menaces répétées ces six derniers mois. Son avocate et représentante, Rafaela Pimenta, et sa mère, Yeo Moriba, ayant aussi subies des coups de pression pour que le milieu de la Juve paye les maîtres chanteurs. Maintenant que l’affaire est entre les mains de la justice, Pogba va donc pouvoir se concentrer sur la suite de sa saison, au cours de laquelle il espère reprendre la compétition au plus vite pour tenter de retrouver son meilleur niveau en vue de la Coupe du Monde avec l’équipe de France.