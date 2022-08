Affaire Paul Pogba : Mbappé, marabout et fusils d'assaut, la vérité éclate

Dans : Equipe de France.

Avant même les fameuses révélations de son frère Mathias, ce qu’on nomme déjà l’affaire Paul Pogba se décante. Le milieu de terrain se dit arnaqué et menacé par ses amis d’enfance, et assure que son frère est impliqué. Le nom de Kylian Mbappé apparait de manière complètement loufoque.

Les révélations s’enchainent depuis 24 heures et le message lunaire dévoilé par le frère de Paul Pogba, Mathias Pogba, qui promettait de faire la lumière sur qui était réellement le champion du monde 2018. Depuis, les avocats du joueur de la Juventus Turin ont réagi en expliquant que des plaintes avaient été déposées en France et en Italie pour des menaces et tentatives d’extorsion à l’encontre de l’international français. Et ce dimanche soir, France Info va même plus loin avec des informations dévoilées sur les détails de cette plainte, qui confirme déjà que rien ne va plus entre les deux frères Pogba. En effet, Paul Pogba a porté plainte car il se dit victime de menaces et de tentatives d’extorsions de la part d’amis d’enfance et de son frère, qu’il a reconnu lors d’une descente effectuée pour lui faire peur au centre d’entrainement de la Juventus Turin.

Une autre fois, deux hommes armés de fusils d’assaut et cagoulés auraient mis la pression sur le footballeur pour qu’il lâche 13 millions d’euros, que la bande, dont son frère Mathias ferait partie, réclame. Les faits se sont déroulés notamment en mars dernier, quand Paul Pogba a profité des matchs de l’équipe de France à Paris pour se rendre dans son quartier d’enfance à Lagny, où il a été entrainé dans un véritable guet-apens selon ses dires. Il a été alors emmené dans un appartement à Paris, et s’est vu reprocher de ne pas avoir aidé financièrement ses amis d’enfance, qu’il aurait « oublié » à partir du moment où il était devenu footballeur professionnel. France Info précise que deux hommes virulents ont expliqué avoir assuré « discrètement » sa protection depuis 13 ans, et qu’ils réclamaient à ce titre 13 millions d’euros.

Un marabout pour porter la poisse à Mbappé ?

Plusieurs hommes sont ainsi venus lui mettre des coups de pression, que ce soit à Manchester au printemps dernier ou à Turin lors de son arrivée en juillet. La dernière visite dans la cité du Piémont, où il a pu reconnaitre son frère avec qui il entretient de mauvaises relations, a été l’élément déclencheur pour qu’il porte plainte. Avant ce moment, Paul Pogba a raconté avoir toujours hébergé et aidé ses amis d’enfance, avant de se rendre compte qu’un de ses « amis » lui avait piqué 200.000 euros en se servant de sa carte bancaire alors qu’il l’hébergeait à Manchester.

Dans les révélations du joueur formé au Havre aux policiers, se trouve aussi l’explication de la présence du nom de Kylian Mbappé dans les propos de Mathias Pogba samedi soir. En effet, les maitre-chanteurs ont tenté de discréditer Paul Pogba en expliquant qu’ils allaient diffuser des messages dans lesquels le joueur de la Juventus aurait fait appel à un marabout pour jeter un sort à l’attaquant du PSG. Ce que Paul Pogba dément vivement, même si son grand frère assure assure bien évidemment avoir des preuves de tout cela. L’affaire est donc loin d’être finie, mais les tendances se dessinent dans cette sombre histoire de famille, d’amis d’enfance, et de gros sous.