5 millions d'euros pour Hervé Renard, la France refuse

Par Claude Dautel

Tandis que le Mondial féminin se rapproche tranquillement, l'équipe de France féminine n'a toujours pas d'entraîneur après le licenciement de Corinne Diacre. Hervé Renard est le grand favori, mais la venue du technicien a un prix, notamment pour qu'il soit libéré par l'Arabie Saoudite.

Réunis cette semaine afin d’entendre les candidats à la succession de Corinne Diacre, les décideurs de la Fédération Française de Football, à avoir Jean-Michel Aulas, Marc Keller, Aline Riera et Laura Georges, ont finalement décidé de confier les clés des Bleues à Hervé Renard plutôt qu’à Jocelyn Gourvennec, que le président de l’OL avait déjà recalé dans un passé récent avec son club. Désormais, il faut mettre tout cela en musique et plutôt rapidement puisque les Tricolores vont joueur deux matchs amicaux en avril (Colombie et Canada), ultimes sorties avant l’annonce de la liste des joueuses retenues pour disputer le Mondial cet été. Seul problème, Hervé Renard a un contrat, puisqu’il est lié avec l’Arabie Saoudite. Et depuis le Mondial, et la victoire contre l’Argentine, futur champion du monde, Renard est une idole dans le pays. Mais tout s’achète et cela risque d’être la seule solution pour la FFF.

Renard va devoir être rusé

En effet, afin d’être libéré, et ainsi pouvoir signer son contrat de sélectionneur de l’équipe de France féminine, Hervé Renard va devoir trouver un accord financier dont Bernard Lions a dévoilé le montant. « Quand il a prolongé avec l’Arabie Saoudite en mai dernier jusqu’en 2027, Hervé Renard s’est laissé une porte de sortie pour éventuellement rejoindre un autre projet sous forme de clause libératoire. Le problème c’est que cette clause est à 5 millions d’euros, soit presque un an de salaire. Il n’y a donc pas besoin de discuter, il arrive il pose 5 millions d’euros sur la table et il s’en va. Si la FFF n’a rien annoncé maintenant, c’est que Hervé Renard va aller voir les Saoudiens et essayer de négocier pour ne pas payer cette clause, car je vois mal la Fédération Française de Football mettre 5 millions d’euros pour faire venir un sélectionneur », a expliqué l’expérimenté journaliste de L’Equipe, qui pense tout de même que cela doit pouvoir se régler assez rapidement.