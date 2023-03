EdF : Thierry Henry refuse les Bleues, ce sera Renard ou Gourvennec

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

C'est la dernière ligne droite pour le choix du sélectionneur de l'équipe de France féminine. Thierry Henry a renoncé, et Hervé Renard fait désormais partie de la très short-list pour prendre les commandes des Bleues.

Le nom du sélectionneur de l’équipe de France féminine devrait être connu dans les prochaines heures. Une annonce pourrait même être effectuée ce vendredi soir, tant le dossier avance dans un sens comme dans l’autre. Il y avait une demi-douzaine de candidats déclarés ou sollicités, ils ne sont quasiment plus que deux. Son nom avait fait les gros titres, mais Thierry Henry a décliné la proposition de la Fédération Française de Football, a révélé Jean-Michel Aulas dans un entretien au Figaro. « La réponse n'a pas été positive. Il était très flatté évidemment qu'on le consulte. On l'a fait parce qu'on nous avait dit qu'il pouvait être intéressé. Cela ne sera pas Thierry Henry. Je crois qu'il est en train d'embrayer sur d'autres projets », a glissé le patron de l’OL, très occupé par ce dossier du futur sélectionneur des Bleus.

Renard fait des efforts pour venir

Echanges concluants avec la FFF, discussion à venir pour activer sa clause de départ avec l'Arabie saoudite... Hervé Renard tout proche de succéder à Corinne Diacre à la tête des Bleues. @Le_Figaro https://t.co/0xkgLiZQD0 — Baptiste Desprez (@Batdesprez) March 17, 2023

Deux techniciens restent donc principalement en course. Hervé Renard, en poste en Arabie Saoudite mais qui risque de trouver le temps long d’ici à la prochaine Coupe du monde, et Jocelyn Gourvennec. Ce dernier possède de nombreux avantages, comme celui d’être libre de tout contrat, et de pouvoir débuter en s’entourant d’Eric Blahic, adjoint très appréciée chez les Bleues. Ce pourrait faire un duo solide pour l’équipe de France, même si Blahic s’était également mis dans les candidats pour occuper les postes d’entraineur principal. La piste menant à Hervé Renard a aussi ses défenseurs, même s’il faudra s’entendre avec l’Arabie Saoudite et que le technicien français fasse d’énormes concessions sur le plan financier. Selon Le Figaro, il serait prêt à relever le défi, et serait très motivé. Selon L’Equipe, plusieurs noms cités ces derniers jours n’ont même pas débouché sur une prise de contact, comme avec Gérard Prêcheur (entraineur PSG féminin), Sonia Haziraj (sélectionneuse U20), ou Patrice Lair (Bordeaux).