LdC : Villas-Boas prépare le bus, bienvenue Man City

Dans : Ligue des Champions.

L'OM affrontera l'ogre de son groupe, Manchester City, mardi en Ligue des Champions. La rencontre s'annonce difficile, André Villas-Boas et ses joueurs sont dos au mur.

L’Olympique de Marseille s’est rassuré ce samedi en Ligue 1 avant de recevoir Manchester City mardi pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Les joueurs phocéens ont pris le meilleur (1-0) sur Lorient en Bretagne grâce à la première réalisation de Leonardo Balerdi sous ses nouvelles couleurs. Le plein de confiance est fait, il va maintenant falloir préparer le choc face à l’équipe de Pep Guardiola. Cette confrontation s’annonce difficile face au vice-champion d'Angleterre. André Villas-Boas se méfie plus que jamais des Skyblues, même si l'OM doit rapidement faire oublier la défaite inaugurale en Grèce.

« C’est le favori du groupe. On va voir ce qu’on va mettre en place. Cela va être dur pour les contenir. City concède peu d’occasions. Il faudra profiter de celles qu’on va avoir. On va s’adapter au contrôle de la possession de balle de City. Si tu les presses, ça peut mal tourner car c’est une équipe qui trouve toujours des solutions entre les lignes, avec sa mobilité. Aujourd’hui, Agüero a trouvé un intervalle et Foden est entré et a marqué (à West Ham, 1-1). C’est une machine à gagner, ça va être dur », a confié André Villas-Boas à propos des Citizens en conférence de presse. L’OM devra se montrer plus réaliste offensivement et défensivement au Vélodrome face à Manchester City que sur le terrain de l’Olympiakos pour espérer l’emporter, voire accrocher le match nul. Une nouvelle défaite pourrait déjà mettre dans le dur Florian Thauvin et ses coéquipiers, le zéro pointé de 2013 étant encore dans toutes les têtes.