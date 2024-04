Le Barça sanctionne ses trois supporters auteurs de gestes racistes à Paris

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Trois supporters du FC Barcelone avaient été interpellés après avoir fait des gestes racistes lors du match aller PSG-Barça au Parc des Princes. Le club catalan a officialisé ses sanctions.

Sans même attendre d'éventuelles sanctions par la justice civile, le FC Barcelone a décidé de punir ses trois supporters dont le comportement délictueux avait été repéré dans les tribunes du stade parisien. Interpellés par la police à la sortie du Parc des Princes, ces trois fans du Barça ne sont pas à la veille de voir joueur leur équipe préférée dans un stade. « Le FC Barcelone annonce que sa Commission disciplinaire a décidé de suspendre provisoirement le statut de membre des personnes arrêtées par les forces de l’ordre françaises lors du match aller du quart de finale aller de la Ligue des Champions à Paris contre le PSG le 10 avril dernier. Les trois personnes sont désormais interdites d'acquérir des billets pour les matchs à domicile et à l'extérieur du FC Barcelone. Ces trois supporters ont été arrêtés à la fin du match, accusés d'avoir fait le salut nazi et d'avoir proféré des insultes racistes. La Commission disciplinaire du FC Barcelone considère les événements signalés par la police française comme « très graves » et pour cette raison cette suspension sera immédiate et durera jusqu'à la conclusion de l'enquête interne, qui peut durer jusqu'à trois mois à compter de l'ouverture du dossier. Il convient de noter qu'en raison de ces circonstances, le FC Barcelone s'expose à une amende de l'UEFA pouvant aller jusqu'à 25.000 euros et à une interdiction pour les supporters espagnols de se rendre aux matches à l'extérieur de la plus grande compétition de football européenne », indique le FC Barcelone, qui précise que les trois supporters en question peuvent faire appel de ce cette sanction.