L'OM passe entre les gouttes à Lorient

Dans : Ligue 1.

8e journée de Ligue 1

Stade du Moustoir

L'Olympique de Marseille bat le FC Lorient 1-0

But pour l'OM : Balerdi (53e)

Trois jours après sa défaite au Pirée contre l'Olympiakos (1-0) en Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille s'est un peu rassuré. La manière n'est pas forcément au rendez-vous, mais les hommes d'André Villas-Boas sont repartis de Lorient (0-1) avec les trois points. Un succès qui ne se dessinait pas au cours d'une première période assez pauvre en spectacle. Dans des conditions difficiles, avec beaucoup de vent et de pluie, seule une tête de Balerdi inquiétait le gardien Nardi.

La partie devenait plus rythmée après la pause avec les occasions des Merlus, et notamment celle de Boisgard qui touchait le poteau extérieur de Mandanda ! C'est donc contre le cours du jeu que Balerdi (0-1, 53e) ouvrait le score de la tête en profitant d'une énorme erreur de lecture du gardien Nardi sur un coup franc de Thauvin ! Lorient tentait de réagir et provoquait des situations chaudes dans la surface olympienne, mais les locaux ne parvenaient pas à égaliser. A trois jours du choc face à Manchester City, l'OM se contentera de cette victoire sans convaincre.