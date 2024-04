LdC ‍: La chance n'existe pas, Karim Benzema jubile

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Mercredi soir, le Real Madrid a signé un exploit majuscule en résistant aux assauts de Manchester City pendant 120 minutes et en se qualifiant pour les demi-finales de la Ligue des Champions.

Après le match nul spectaculaire du match aller à Madrid (3-3), le Real n’était pas le grand favori des bookmakers pour la qualification en demi-finale, avant le retour à Manchester City ce mercredi. L’équipe de Carlo Ancelotti, qui a rapidement ouvert le score, a concédé l’égalisation dans le dernier quart d’heure mais a ensuite tenu bon pour accrocher la séance de tirs au but. La réussite a souri aux Merengue… pour le plus grand plaisir de Karim Benzema. Attaquant du Real Madrid jusqu’à l’été dernier, celui qui évolue désormais à Al-Ittihad en Arabie Saoudite a suivi avec la plus grande attention la qualification de son ancien club dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Au lendemain de la grande performance du Real Madrid contre Manchester City, « KB9 » a d’ailleurs publié une courte vidéo sur Instagram, saluant à sa manière la qualification de son ancien club (voir la vidéo ci-dessous).

La dernière story Snapchat de Karim Benzema. 😭 pic.twitter.com/758L4l0JBU — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 18, 2024

Une qualification qui a logiquement frustré Pep Guardiola, même si l’entraîneur de Manchester City s’est montré très classe après la défaite de son club face au Real Madrid. « Il faut féliciter le Real Madrid. Ce n'est pas une question de justice ou d'injustice. Nous n'avons pas pu marquer un autre but. (…) Je dois féliciter le Real Madrid, qui a très bien défendu et qui a fait preuve d'une solidarité incroyable. Je n'ai aucun regret. (…) La chance n'existe pas, comme le disait Cruyff » a souligné Pep Guardiola, tandis que Carlo Ancelotti a souligné la qualité de l’équipe de Manchester City. Mais c’est bien le Real Madrid qui a validé son ticket pour les demi-finales, pour le plus grand plaisir de ses supporters et en premier lieu de Karim Benzema.