Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Le président du PSG a récemment l'occasion de croiser son homologue du FC Barcelone. Et Nasser Al-Khelaifi a interpellé Joan Laporta sur un sujet qui lui est cher, la Super League.

L'Association européenne des clubs (ECA) se réunissait cette semaine à l'Estadio Metropalitano, le stade de l'Atlético de Madrid, club toujours loyal à l'UEFA. Nasser Al-Khelaifi, qui dirige cette superpuissance, était évidemment présent et c'est dans ce cadre que le patron du Paris Saint-Germain a accepté d'accorder une courte interview à nos confrères d'El Mundo. Sujet principal de cet échange, la fameuse Super League à laquelle le Real Madrid et le FC Barcelone s'accrochent encore malgré le fiasco du fameux lancement du 18 avril 2021.

Convaincu que cette compétition ne se fera pas et que l'UEFA a toutes les clés pour répondre aux attentes des clubs européens avec le nouveau format des coupes européennes, le dirigeant qatari du PSG a confié que lors du match entre son équipe et le Barça il avait eu l'occasion de glisser deux mots à Joan Laporta sur ce sujet. Et Nasser Al-Khelaifi de révéler la teneur de l'échange qu'il a eu avec le boss du FC Barcelone, très favorable, lui, à cette Super League.

Nasser Al-Khelaifi conseille le patron du Barça

Al-Khelaifi interpelle Laporta : « Vas-tu abandonner cette idée stupide ? » https://t.co/seW9WuWV9f — Foot01.com (@Foot01_com) April 24, 2024

« La Ligue des champions est la meilleure compétition de clubs au monde. Regardez les quarts de finale, c’était incroyable pour les supporters et les médias. Même si ce n'est pas très bon pour mon cœur (rires). Les clubs qui veulent la Super League, ils jouent la Ligue des Champions parce qu'ils savent à quel point c'est important. Et nous continuons à grandir sans qu’ils soient présents. Nous n'allons pas nous arrêter ni attendre personne. Quand j'ai vu Laporta à Barcelone, je lui ai demandé : « Quand vas-tu abandonner l'idée stupide de la Super League ?" Je suis sûr qu'il le fera. Cela n'a pas de sens », a confié Nasser Al-Khelaifi, qui ne dit cependant pas ce que l'homme fort du FC Barcelone lui a répondu sur ce sujet.

Malgré quelques tentatives de communiquer sur ce sujet, en sortant des sondages censés prouver que le public est favorable à la Super League, les défenseurs de cette nouvelle compétition paraissent avoir perdu la bataille. A savoir quand ils rendront les armes ? Mais le président du PSG n'a aucun doute qu'ils le feront un jour ou l'autre, l'histoire du Real Madrid et du FC Barcelone s'étant écrite en Ligue des champions et pas dans un tournoi privatisé.