LdC ‍: Le Bayern éjecte Arsenal

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Après un nul à l'Emirates (2-2), le Bayern Munich s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions en dominant (1-0) une équipe d'Arsenal bien terne.

C'est deux équipes qui sortaient d'une grosse déception qui se retrouvaient ce mercredi soir à l'Allianz Arena, puisque le Bayern Munich a assisté dimanche au triomphe de Leverkusen en Bundesliga, tandis qu'Arsenal a perdu quelques illusions dans la course au titre en tombant à l'Emirates face à Aston Villa. Mais à l'entame de la rencontre, les compteurs étaient à zéro après le nul de l'aller et cela tétanisait les deux formations.

Après une première période ennuyeuse, mais légèrement dominé par les Allemands, le Bayern repartait plus fort après la pause. Et cela se concrétisait par l'ouverture du score signée de l'inusable Joshua Kimmich qui d'une puissante reprise de la tête sur un service de Guerreiro trouvait la faille (1-0, 63e). Fort de cet avantage, la formation de Tuchel pouvait gérer d'autant plus tranquillement que les Gunners ne montraient pas grand-chose. Et c'est logiquement que les Bavarois rejoignaient une fois de plus le dernier carré de la Ligue des champions, tandis que pour Arsenal la fin de saison commence à tourner au vinaigre.