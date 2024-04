Luis Enrique et Mbappé surmotivés, le PSG prêt à l'exploit

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Le PSG foncera ce lundi vers Barcelone pour réparer son match raté de l'aller, et tenter d'aller chercher la qualification en demi-finale de la Ligue des Champions. Avec une motivation décuplée.

De retour à l’entrainement ce week end après avoir soufflé dans la foulée du match perdu face au FC Barcelone en Ligue des Champions mercredi dernier, les joueurs du PSG vont terminer une semaine entière sans match, et aborderont donc la rencontre retour au Stade Olympique avec le couteau entre les dents. Un rendez-vous où Luis Enrique, après sa composition loufoque du match aller, comme Kylian Mbappé, passé au travers de cette rencontre, seront attendus au tournant. La détermination est en tout cas palpable dans les rangs parisiens, où tout le club pousse dans le même sens. Surtout, chose assez nouvelle, la défaite du match aller n’a pas entamé l’optimisme ni la confiance que le Paris SG est capable d’inverser la tendance à Barcelone.

Tout le groupe quasiment au complet a donc rendez-vous ce lundi matin pour s’envoler vers la cité catalane, et selon RMC, c’est un Kylian Mbappé très revanchard qui se prépare pour cette rencontre. Sa dernière apparition à Barcelone lui avait permis de faire une démonstration de ses qualités en terme de réalisme et de vitesse, même si ce ne sera pas le même stade ce mardi soir, le Camp Nou étant en rénovation. En tout cas, Nasser Al-Khelaïfi sera bien présent pour cette rencontre, et il passera même 48 heures avec le groupe pour montrer que l’union sacrée est de mise.

Une victoire au minimum pour le PSG

Cela vaut pour Luis Enrique, qui n’est pas surpris de voir le PSG dos au mur avant cette rencontre retour, car l’entraineur parisien était persuadé que tout se jouerait lors de la deuxième manche depuis le départ. C’est en effet en général comme cela que ça se passe dans la phase finale de la Ligue des Champions, mais peut-être que l’entraîneur espagnol espérait tout de même voir son équipe aborder ce déplacement en position de force, ou au moins à position égale avec le Barça. Ce n’est pas le cas et il va falloir un grand PSG pour s’imposer face à la formation de Xavi, et le faire si possible avec plus d’un but d’écart désormais.