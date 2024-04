LdC ‍: Le Real qualifié, ce consultant pleure pour le football

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Mercredi soir, le Real Madrid a réalisé une belle performance collective en éliminant Manchester City et en se qualifiant pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Un véritable « hold-up » et une réelle frustration pour Johan Micoud.

La soirée de mercredi a été belle pour les millions de supporters du Real Madrid, qui craignaient le déplacement à Manchester City après le match nul spectaculaire de l’aller (3-3). L’équipe de Carlo Ancelotti, parfaitement organisée et redoutablement efficace défensivement, a finalement réussi à faire déjouer celle de Pep Guardiola et s’est imposée lors de la séance des tirs au but. Le Real Madrid est qualifié pour les demi-finales et affrontera le Bayern Munich, tombeur d’Arsenal dans le même temps.

Une véritable frustration pour Johan Micoud, qui n’a pas masqué sa déception au micro de la Chaîne L’Equipe, au moment d’analyser la rencontre. Pour l’ancien footballeur des Girondins de Bordeaux et de l’Equipe de France, l’équipe qui a tenté le plus de choses n’a pas été récompensée mercredi soir, à tel point que la qualification du Real Madrid s’apparente à un véritable « hold-up » aux yeux de l’ex-meneur de jeu du Werder Brême.

LdC : Le Real Madrid détrône Manchester City ! https://t.co/z6Op3VDXjt — Foot01.com (@Foot01_com) April 17, 2024

« Je suis d’accord sur le fait que le Real Madrid a eu un plan de jeu et ils l’ont appliqué, ça reste quand même un hold-up. Cette équipe est une grosse frustration pour le football, elle ne fait que défendre, elle ne propose rien. J’entends que l’on est déçu par Manchester City, mais ce sont les seuls qui ont essayé de créer du jeu et de proposer du football mercredi soir. Ce sont les seuls qui ont essayé d’aller mettre un but supplémentaire. Le Real Madrid, avec la qualité des joueurs qu’il y a dans cette équipe, jouer un quart d’heure puis ne penser qu’à une seule chose : défendre… ça me dérange beaucoup donc selon moi c’est un vrai hold-up » a analysé le consultant de la Chaîne L’Equipe, qui aurait préféré que Manchester City soit récompensé de sa domination en se qualifiant face au Real Madrid mercredi soir. Mais face à la défense de fer des Merengue, les coéquipiers de Kevin de Bruyne n’ont pas trouvé la solution et regarderont les demi-finales à la télévision dans deux semaines.