Bayern - Arsenal ‍: les compos (21h sur beIN Sports 1)

Compo du Bayern Munich :

Neuer - Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui - Laimer, Goretzka - Sané, Musiala, Guerreiro - Kane

Compo d'Arsenal :

Raya - White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu - Odegaard, Jorginho, Rice - Saka, Havertz, Martinelli

🧱 Tomiyasu returns at left-back

⚖️ Jorginho in the middle

