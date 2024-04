Real Madrid ‍: Micoud parle de hold-up, Thierry Henry lui répond

Dans : Ligue des Champions.

Par Adrien Barbet

Dominé pendant une grosse partie de la rencontre, le Real Madrid a été excellent défensivement pour faire déjouer Manchester City, puis finalement se qualifier en demi-finale de la Ligue des Champions aux tirs au but. Thierry Henry a apprécié la prestation solide des Madrilènes.

À l'instar de l'Atletico Madrid, le Real Madrid a adopté une tactique très défensive lors de ce match retour de la Ligue des Champions. Carlo Ancelotti a appris de son erreur la saison passée et a laissé très peu d'espace aux joueurs de Manchester City. Si Kevin De Bruyne a répondu à l'ouverture du score de Rodrygo, le score de 4-4 au cumulé des deux rencontres a envoyé les deux équipes à la séance fatidique des tirs au but. Et notamment grâce à un bon Andriy Lunin sur sa ligne, le Real Madrid a éliminé la formation de Pep Guardiola, sans briller dans le jeu. Pour Johan Micoud, cette qualification est un hold-up immérité du club de la Maison Blanche.

« Je suis d’accord sur le fait que le Real Madrid a eu un plan de jeu et ils l’ont appliqué, ça reste quand même un hold-up. Cette équipe est une grosse frustration pour le football, elle ne fait que défendre, elle ne propose rien. J’entends que l’on est déçu par Manchester City, mais ce sont les seuls qui ont essayé de créer du jeu et de proposer du football mercredi soir. Ça me dérange beaucoup donc selon moi c’est un vrai hold-up » a expliqué le consultant de la chaîne l'Équipe. Un avis pas du tout partagé par Thierry Henry, satisfait de ce succès du club espagnol et de la capacité à défendre du Real Madrid.

Henry valide la prestation défensive du Real et contredit Micoud

« Je sais que Man City avait le ballon et ceci et cela, mais la façon dont le Real Madrid a défendu était tout simplement étonnante. Il y a quelque chose qui s'appelle défendre. Vous pouvez bien contrôler le jeu en défendant. Je sais que les gens diront que City était la meilleure équipe, mais défendre fait partie du jeu. Je pense que la meilleure équipe, celle qui a bien défendu, s'est qualifiée » a affirmé le sélectionneur de l'équipe de France espoirs sur CBS Sports. Thierry Henry est en contradiction totale avec l'ancien meneur de jeu et affirme que c'est bien le Real Madrid qui mérite sa qualification, grâce à une prestation défensive quasiment parfaite. Contrairement à Johan Micoud qui aurait préféré que City se qualifie, après avoir dominé les débats. C'est finalement le réalisme et la solidité qui ont payé dans cette double confrontation entre les deux géants européens.