Le Barça privé de ses supporters, l'UEFA enquête ‍!

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Quelques supporters barcelonais ont eu un comportement répréhensible mercredi soir au Parc des Princes lors du match face au PSG. L'UEFA a diligenté une enquête et pourrait frapper fort.

Dans la foulée de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, la police a interpellé trois supporters du club catalan, lesquels ont été repérés dans les tribunes du stade parisien en train de faire des saluts nazis ou de pousser des cris de singe. Si en Espagne, ce genre d'attitude commence à sérieusement se répéter, Vinicius Jr peut en témoigner, il s'agit d'un délit et c'est d'ailleurs pour cela que le PSG a aussitôt déposé trois plaintes différentes pour apologie de crime de guerre, pour injure publique à caractère raciste et contre X.

🇫🇷🇪🇸 FLASH - Des "supporters" du FC Barcelone présents au Parc des Princes ont été vus faisant des cris de singe et des saluts nazis. (témoins) pic.twitter.com/4PpANkjIdV — AlertesInfos (@AlertesInfos) April 10, 2024

En attendant, l'UEFA qui se réunissait ce vendredi a décidé de se saisir du dossier et pourrait décider de sanctionner le Barça sans aucun ménagement. Bien évidemment, cela ne remettra pas en cause la présence des supporters catalans au stade olympique de Montjuic mardi soir pour le quart de finale retour de Ligue des champions entre le Barça et le Paris Saint-Germain. Mais L'Equipe affirme que le FC Barcelone risque de ne pas pouvoir compter sur ses fans en cas de qualification pour le dernier carré de la Ligue des champions et un déplacement à Dortmund ou à l'Altético de Madrid.