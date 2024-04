LdC ‍: Remontada 7 ans après, le PSG sort le Barça ‍!

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, quart de finale retour

Stade Olympique de Montjuic

Barcelone-PSG 1-4 (aller 3-2)

Buts : Raphinha (12e) pour le Barça ; Dembélé (40e), Vitinha (54e), Mbappé (61e sur pen., 89e) pour le PSG

Exclusion : Araujo (29e) pour Barcelone

A 11 contre 10 pendant plus d'une heure, le PSG a fait exploser le FC Barcelone chez lui 1-4. Les Parisiens retrouveront Dortmund en demi-finale de la Ligue des champions.

Battu au match aller, le PSG devait faire ce qu'il n'avait jamais réalisé : renverser la situation au retour et à l'extérieur face à Barcelone. Si les Parisiens débutaient avec envie, cela partait mal au tableau d'affichage. Yamal enrhumait Mendes avant de servir Raphinha qui poussait le ballon au fond. Le second but catalan était proche avec Lewandowski qui envoyait son tir au-dessus du but parisien (20e). Le tournant du match survenait à la demi-heure. Barcola était lancé en profondeur et il était plaqué au sol par Araujo. L'arbitre expulsait l'Uruguayen mais ne sifflait pas penalty pour quelques millimètres. A 11 contre 10, le PSG dominait outrageusement et finalement Dembélé égalisait en reprenant un centre de Barcola. Sifflé tout le match, l'ancien blaugrana était proche du doublé mais il croisait trop sa frappe avant le repos.

Ce n'était que partie remise. Toujours dominateurs, les Parisiens prenaient les devants après une superbe frappe lointaine de Vitinha après un corner vite joué. Dans la minute suivante, le Barça réagissait avec une frappe de Gundogan sur le poteau. La chance était avec le PSG d'autant que Cancelo fauchait Dembélé dans la surface, provoquant un penalty. Mbappé ne tremblait pas pour donner la qualification virtuelle au PSG. Le Barça poussait ensuite mais, à l'image de Lewandowski, il était trop imprécis pour revenir au score sur les deux matchs. En bonne position, Raphinha croisait lui trop sa frappe (78e). Le PSG et Mbappé tuaient l'affaire en fin de match. Sur un contre, l'attaquant parisien butait sur Ter Stegen avant de récupérer le ballon suite à un dégagement raté de Koundé.

1-4 pour le PSG ce soir, 6-4 sur les deux matchs. Les Parisiens retrouvent les demies de C1 pour la première fois depuis 2021. Ils retrouveront une vieille connaissance le Borussia Dortmund, surprenant qualifié ce soir et qui était présent dans leur poule cette saison.