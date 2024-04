TV ‍: Barça - PSG, à quelle heure et sur quelles chaînes ‍?

Dans : Ligue des Champions.

Par Alexis Rose

Une petite semaine après sa déconvenue au Parc des Princes lors des quarts de finale aller de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain va tenter de renverser la tendance sur la pelouse du FC Barcelone pour retrouver le dernier carré de la C1.

Quelle heure pour Barça – PSG ?

C’est le grand match que tous les supporters du PSG, voire même tous les suiveurs du football français, attendent avec impatience. Le match retour entre le Barça et Paris, c’est déjà cette semaine ! Il se jouera effectivement ce mardi 16 avril à 21 heures au Stade olympique de Montjuic à Barcelone. L’arbitre sera le Roumain Istvan Kovacs.

Sur quelles chaînes suivre Barça – PSG ?

Comme la semaine dernière, ce match cinq étoiles entre le Barça et le PSG sera diffusé sur les deux chaînes de la Ligue des Champions en France : Canal+ et RMC Sport 1. Sur RMC, les commentaires seront assurés par Jérôme Sillon et Emmanuel Petit, alors que le duo Paul Tchoukriel - Habib Beye sera aux manettes sur Canal Plus.

Les compos probables de Barça – PSG :

Revigoré par sa victoire 3-2 au match aller au Parc des Princes la semaine dernière, le Barça va donc aborder ce retour à la maison avec un petit avantage d’un but. Autant dire que la bande de Xavi, qui n’a plus perdu depuis janvier et qui reste sur six victoires de suite toutes compétitions confondues, va aborder ce match si spécial contre le PSG avec beaucoup de motivation, surtout avec l’idée de potentiellement retrouver l’Atlético de Madrid dans le dernier carré. Pour cette demie retour, Roberto et Christensen seront suspendus.

La compo probable du Barça : Ter Stegen - Koundé, Araujo, Cubarsi, Cancelo - Pedri, De Jong, Gundogan - Yamal, Lewandowski, Raphinha.

Battu par le Barça un peu à la surprise générale ou presque la semaine dernière au Parc des Princes, le PSG va devoir faire un très grand match pour renverser la vapeur du côté de la Catalogne. Laissé au repos grâce à l’aide de la LFP le week-end dernier, Paris aura donc une certaine fraîcheur physique et mentale pour aborder ce match dans les meilleures dispositions possibles, et tenter de faire sa remontada. Lors de cette rencontre, Luis Enrique aura un groupe plus ou moins complet à sa disposition.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes - Vitinha, Ugarte, Ruiz - Dembélé, Mbappé, Barcola.