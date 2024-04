LDC ‍: Les dates de PSG-Dortmund dévoilées

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Au lendemain des quarts de finale de la Ligue des Champions, les dates des demi-finales ont été dévoilées.

Le PSG se rendra d’abord à Dortmund, et la rencontre se déroulera le mercredi 1er mai. Concernant le match retour, il aura donc lieu au Parc des Princes le mardi 7 mai, soit six jours entre les deux matchs. Entre temps, dans un match qui reste à définir, le PSG doit normalement jouer à Nice le week-end du 4 mai, mais il se pourrait que les dirigeants des deux clubs et ceux du football français trouvent un arrangement pour décaler la rencontre.