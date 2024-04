PSG-Barça ‍: Al-Khelaïfi a triché, l'Espagne accuse salement

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

La qualification du PSG à Barcelone ne passe pas du tout en Catalogne. Après l'élimination du Barça, la presse accuse clairement l'UEFA, carrément dirigée par Nasser Al-Khelaïfi, d'avoir fait gagner Paris.

Le « seum » est arrivé jusqu’en Espagne. Après sa victoire 3-2 lors du match aller, le FC Barcelone était convaincu de pouvoir enfin revenir à son meilleur niveau en rejoignant les demi-finales de la Ligue des Champions. C’était d’ailleurs très bien parti avec l’ouverture du score de Raphinha en début de rencontre, malgré une domination parisienne. Mais tout a commencé à s’effriter à la demi-heure de jeu quand Ronald Araujo a vu rouge pour une faute en tant que dernier défenseur sur Bradley Barcola. Le Barça a ensuite énormément subi pour finir par s’incliner sur le score de 4-1. Une claque à domicile qui précipité son élimination. Les Catalans n’ont clairement pas digéré l’arbitrage de M. Kovacs, qui a aussi expulsé Xavi et son adjoint, tout en sifflant un penalty pour une faute de Cancelo sur Dembélé.

C’en est de trop pour Mundo Deportivo, le principal journal sportif catalan, qui a craché son fiel sur l’arbitrage, le PSG et l’UEFA dès le coup de sifflet final donné. Le compte rendu de la rencontre en disait déjà long sur la rage qui occupe les esprits barcelonais désormais. « Un arbitrage suspect favorable à l’équipe préférée de l’UEFA », a dénoncé l’éditeur Joan Poqui, qui est revenu sur une action de l’arbitre qui a oublié « un pénalty évident non accordé à Gundogan ». Pour Mundo Deportivo, l’arbitre roumain a aidé le PSG à ressusciter alors que le début de match laissait apercevoir une qualification barcelonaise, ce qui était possible mais encore bien présomptueux d’affirmer.

Une seule action fait l'unanimité

La rage est terrible du coté de la presse catalane, pour qui Nasser Al-Khelaïfi est le véritable patron de l’UEFA et a permis au PSG de se qualifier en bénéficiant de toutes les décisions litigieuses ou injustes possibles. Dès lors, aucun mérite n’est donné à Vitinha, Dembélé ou Mbappé pour leurs buts, mais c’est plutôt Barcola qui a été critiqué pour s’être effondré dans son duel avec Araujo, alors que la faute est certes légère, mais bien réelle. Seule action qui n’est pas discutée, le pénalty sifflé sur la faute sur Dembélé et transformé par Mbappé. Mais pour le reste, les journaux espagnols mettent en avant la résistance du FC Barcelone qui a failli créer l’exploit en affrontant le PSG et l’arbitrage à la sauce UEFA face à lui.