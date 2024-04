LdC ‍: PSG-Real en finale, Mbappé va les faire hurler

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Le PSG et le Real Madrid sont désormais vus comme les grands favoris de la Ligue des Champions. Une telle affiche en finale rendrait fou les supporters des deux camps.

Au lendemain de la qualification du PSG face à Barcelone, le Real Madrid a aussi validé son billet dans un grand choc européen. Les joueurs de Carlo Ancelotti ont sorti Manchester City dans une rencontre moins endiablée que lors du match aller, mais toujours aussi haletante. Connu pour ses capacités à être spectaculaire offensivement, le club espagnol a cette fois-ci fait le dos rond face à des Anglais dominateurs tout au long de la rencontre. Mais au sein de la Casa Blanca, on sait faire ce qu’il faut pour gagner, et s’il faut jouer tous derrière et tenir un but marqué rapidement pendant 100 minutes, il n’y a aucun problème et tout le monde met la main à la patte. Résultat, le Real Madrid est en demi-finale et affrontera le Bayern Munich, qui a réussi à faire tomber Arsenal dans le même temps.

Une partie de tableau de très haut niveau et qui sera éminemment prestigieuse. Mais désormais, après avoir fait tomber l’ogre de City, les supporters du Real sont persuadés que rien ne pourra arrêter leur équipe. Y compris une éventuelle finale face au PSG. Absolument rien n’est fait pour Paris, mais affronter le Borussia Dortmund en demi-finale reste une opportunité incroyable de se qualifier pour la finale à Wembley. Voir un match entre le PSG et le Real Madrid serait bien évidement un énorme clin d’oeil pour Kylian Mbappé, qui va quitter le club francilien pour rejoindre la formation madrilène en fin de saison. Il attendait qu’une des deux équipes soit éliminée pour l'officialiser, mais l’attaquant français va donc devoir attendre. Et encore plus si les deux formations se retrouvent à Londres dans un gros mois.

Madrilènes et Parisiens en rêvent

Un rendez-vous attendu comme la bataille ultime, et qui fait saliver absolument tout le monde. Les supporters espagnols sont déjà d’une confiance absolue. « Le Real Madrid va gagner la finale de la Ligue des Champions face au PSG. Et au coup de sifflet final Mbappé va prendre le micro et annoncer qu’il va au Real Madrid », anticipe déjà le groupe « Somos Madridistas ». Même les supporters parisiens ont compris que leur numéro 7 allait rejoindre l’ennemi dans quelques semaines, mais ils espèrent eux une autre issue : « Imaginez la scène à Wembley, il y a 0-0, il reste quelques minutes et Mbappé crucifie le Real d’une frappe sous la barre. Il peut ensuite annoncer qu’il part sereinement ». De quoi créer de multiples scénarios imaginables. Seule certitude, l’arrivée de Mbappé à Madrid ne fait guère de doute des deux côtés, et surtout, la finale PSG-Real est une affiche qui fait énormément saliver, même s’il est encore trop tôt pour les deux équipes pour s’y voir déjà.