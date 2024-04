LdC ‍: Clément Turpin désigné pour le choc Bayern-Real

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Clément Turpin a été désigné par l’UEFA pour arbitrer la demi-finale aller de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid, mardi prochain à l’Allianz Arena.

Les arbitres de Ligue 1 sont régulièrement critiqués et parfois à juste titre mais sur le plan européen, certains réalisent une excellente saison. C’est le cas de François Letexier, qui a eu l’honneur d’arbitrer le quart de finale aller de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City au début du mois. Un autre arbitre français a la confiance de l’UEFA pour les affiches les plus prestigieuses, il s’agit de Clément Turpin. La preuve, celui qui vient d’être sélectionné pour l’Euro 2024 a été nommé par l’instance européenne pour arbitrer la demi-finale aller de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid, mardi prochain à l’Allianz Arena. Une belle récompense pour l’arbitre de 41 ans, qui réalise une très bonne saison à l’échelle européenne.