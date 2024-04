LdC ‍: Le Real Madrid détrône Manchester City ‍!

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, quart de finale retour

Etihad Stadium

Manchester City-Real Madrid 1-1 après prolongation (3 tab à 4) (aller 3-3)

Buts : De Bruyne (76e) pour Man City ; Rodrygo (12e) pour le Real

Tir raté pour le Real : Modric (1) ; Tirs ratés pour Man City : Silva (2), Kovacic (3)

Après un match nul 1-1 à l'issue de 120 minutes dominées par Manchester City, le Real Madrid a eu le dernier mot aux tirs au but et verra les demi-finales de la Ligue des champions.

Après le festival du match aller, les spectateurs neutres espéraient pareille fête du football entre Manchester City et le Real Madrid. Le début de match était bien différent de leurs attentes avec un Real patient mais clinique. Les Madrilènes frappaient d'entrée après une belle action rapide, initiée par Bellingham et Vinicius, conclue en deux temps par Rodrygo. Ensuite, malgré quelques contres rapides, le Real subissait dans son camp. City dominait nettement mais la précision n'était pas au rendez-vous. Discret, Haaland frappait la barre d'une belle tête quand même. Lunin était vigilant mais les attaquants citizens avaient du mal à cadrer leurs frappes.

Après le repos, la domination de City était encore plus écrasante. Haaland était proche de marquer, profitant de la mésentente entre Lunin et Nacho mais le défenseur dégageait le ballon devant sa ligne (51e). Peu à peu, les Citizens entraient dans une phase de domination stérile. Toutefois, leurs multiples centres fatiguaient Rudiger qui se trouait sur un centre de Doku. De Bruyne en profitait et égalisait de près. Le Belge était déchainé ensuite, avec une belle frappe enroulée juste au-dessus des buts du Real avant de tirer au-dessus en bonne position dans l'axe de la surface. Après un dernier gros raté de Haaland à deux mètres des cages, les deux équipes se dirigeaient vers les prolongations.

Les 30 minutes supplémentaires ne servaient à rien, au vu de la fatigue des 22 acteurs surtout au Real Madrid. Rudiger esseulé sur un coup-franc ratait la plus belle occasion (105e). Finalement, on devait se départager aux tirs au but. Modric loupait en premier pour le Real mais Bernardo Silva tirait en plein sur le gardien avant qu'un autre Citizen Kovacic ne bute aussi sur Lunin. Rudiger réussissait le dernier tir pour qualifier le Real. Les Madrilènes retrouveront le Bayern en demies, la 8e fois déjà pour ces deux formations à ce stade de la compétition.