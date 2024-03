Santos après Al-Hilal, Neymar a une autre idée en tête

Dans : Arabie Saoudite.

Par Adrien Barbet

Transféré l'été dernier à Al-Hilal, en Arabie saoudite, Neymar a récemment évoqué la possibilité de rejouer avec Lionel Messi. Le Brésilien pourrait être prêt à trahir sa promesse envers son club formateur de Santos.

Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec Al-Hilal, Neymar est toujours aussi flou concernant son avenir. Le Brésilien avait déjà annoncé son souhait de revenir à Santos, son club formateur. Mais à l'occasion du premier Grand Prix de Formule 1 cette année, à Bahreïn, le Brésilien a avoué à la télévision argentine pour ESPN, qu'il avait envie de rejouer avec Lionel Messi. « J'espère que nous pourrons jouer à nouveau ensemble. Leo est une personne formidable, tout le monde le connaît et je pense qu'il est très heureux et s'il est heureux, moi aussi ». Ce n'est pas la première fois que l'ancien joueur du PSG laisse entendre un probable transfert en MLS. Mais pourtant, le joueur de 32 ans avait fait la promesse aux supporters de Santos qu'il reviendrait.

Neymar fait un mauvais coup à Santos pour Messi

Nice day in BAHRAIN 🇧🇭 pic.twitter.com/57OPwl2zlx — Neymar Jr (@neymarjr) March 2, 2024

Visiblement, Neymar est prêt à rompre sa promesse avec Santos pour Lionel Messi. Les deux joueurs sud-américains se sont d'abord rencontrés à Barcelone où ils ont formé un fantastique duo, avant de se retrouver à Paris, avec moins de réussite, notamment sur la scène européenne. Les deux stars vont arriver au terme de leur contrat en même temps. Reste à savoir si Leo Messi prolongera à l'Inter Miami et si Neymar le rejoindra en Floride. Car il est très peu probable de voir les deux attaquants rejoindre le club brésilien. Toutefois, le numéro 10 brésilien n'a disputé que 5 matchs depuis son arrivée en Saudi Pro League à cause d'une énième blessure. Al-Hilal va probablement tout faire pour le conserver quelques années supplémentaires. Alors que Santos qui attend toujours le retour de l'enfant prodige, pourrait ne jamais être satisfait car Neymar a encore beaucoup de portes de sorties plus rentables, comme prolonger à Al-Hilal où finir avec Lionel Messi en Floride.