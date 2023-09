Primes triplées et montres en or, Neymar est au paradis

Dans : Arabie Saoudite.

Par Eric Bethsy

Transféré à Al-Hilal cet été, Neymar va poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite où il s’est engagé pour deux saisons. Etant donné son talent, beaucoup d’observateurs regrettent la destination choisie. Mais le Brésilien, sans compter son salaire, aura largement de quoi oublier ses ambitions sportives.

En quittant le Paris Saint-Germain et le football européen, Neymar n’échappe pas pour autant à la pression. Le Brésilien doit toujours composer avec de grandes attentes avec sa sélection. Et même si la Saudi Pro League est un championnat moins compétitif, la recrue d’Al-Hilal aura affaire à des supporters exigeants, témoigne l’ancien entraîneur de l’équipe saoudienne Rogerio Micale.

« Neymar a beaucoup à offrir parce qu'il n'a que 31 ans. L'impact de son arrivée est énorme, c'est le plus grand nom de la Saudi Pro League, a commenté le technicien brésilien pour ESPN. Les supporters attentent beaucoup de lui, avec des performances comme il en a toujours fait. Il pourrait devenir une grande idole. Mais si les choses tournent mal, il aura une énorme pression. »

Des sources de motivation supplémentaires

Que les fans locaux se rassurent, Neymar a quand même quelques raisons de rester performants. L’international auriverde ne pourra pas se laisser aller sous peine de voir son rendement baisser avec la Seleção. Rappelons aussi que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a négocié une belle source de motivation, avec un package estimé entre 300 et 400 millions d’euros en guise de salaire total sur ses deux années de contrat.

Et si le montant n’était toujours pas suffisant, des bonus supplémentaires viendront s’ajouter selon Rogerio Micale. « Le président (d’Al-Hilal) est très actif, il fait le lien entre le club et le prince. Dans les matchs importants, ils vont même jusqu'à tripler le montant de la prime qui était prévue, a-t-il révélé. Ils aiment aussi donner des montres en or et des stylos comme cadeaux aux joueurs. » Autant dire que Neymar pourrait être gâté.