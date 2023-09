Neymar ne parlait pas Français, il ne parlera pas arabe

Dans : Arabie Saoudite.

Par Guillaume Conte

Nouvelle recrue d'Al-Hilal, Neymar n'a pas encore joué la moindre seconde en Arabie Saoudite. Mais il est revenu longuement sur le niveau du championnat et son adaptation qui se fera à la sauce Neymar.

Blessé avec Al-Hilal, où il n’a pas joué le moindre match, Neymar a bien sûr été convoqué avec la sélection brésilienne. Il pourrait même jouer son premier match de la saison contre la Bolivie, dans la nuit de vendredi à samedi, pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Une participation qui fait grincer des dents en Arabie Saoudite, qui voit sa recrue vedette de l’été prendre un risque physique pour jouer avec son pays, alors qu’il n’a pas pu faire la moindre minute avec Al-Hilal. Un scénario habituel pour l’ancien joueur du PSG, qui n’a pas caché que cela ne le dérangeait pas le moins du monde. « Je ne suis pas à cent pour cent physiquement mais la tête et le corps vont bien. Ce n'est pas la première fois que je suis convoqué en sélection dans cet état de forme. Il y a quelques années je suis arrivé dans le même état et j'ai joué les 90 minutes. Quelle que soit la durée d'une indisponibilité on saura toujours jouer au football. C'est comme faire du vélo », a livré le Brésilien, un brin provocateur par rapport à ceux qui pensent qu’il est beaucoup plus facilement apte pour sa sélection que pour ses clubs, comme le Paris SG a pu le constater par le passé.

Le championnat saoudien plus fort que la Ligue 1

En attendant, dans le cadre de la préparation de ce match face à Bolivie, Neymar a inévitablement été sollicité sur le début de sa vie en Arabie saoudite. Tous les sujets y sont passés, du niveau du championnat quasiment supérieur à la Ligue 1 selon lui, à son intégration effectuée dans le respect, même s’il ne faudra pas s’attendre à ce qu’il fasse de gros efforts d’adaptation. « Le foot est le même là-bas, le ballon est rond, comme partout. Vu les grands noms qui composent cette Ligue, c'est possible que ce Championnat soit meilleur que la Ligue 1. Les entraînements sont intenses. J'ai soif de titres, j'ai envie de gagner avec Al-Hilal. Pour moi, ça ne change rien en fait et peu importe ce que disent les gens. Ils disaient que la L1, c'était faible mais c'est là où j'ai le plus souffert. (Rires.) Ça va être un Championnat intéressant et je suis sûr que vous allez regarder. Je ne vais pas ressentir de difficulté d'adaptation. Je ne parle pas arabe mais après 5, 6 ans en France, mon français était nul. Ça ne sera pas différent. Je suis content de découvrir une nouvelle culture, j'ai été très bien reçu par tout un pays. Je suis content de mon choix et de ce futur qui se présente à moi », a livré Neymar, qui compte bien continuer à vivre sa vie habituelle malgré ce changement de continent et un éloignement assez radical sur le plan médiatique comme de la compétitivité sportive.