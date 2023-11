Messi vs Cristiano Ronaldo, l'affrontement final aura bien lieu ‍!

Dans : Arabie Saoudite.

Par Adrien Barbet

Après avoir conquis et dominé l'Europe pendant plus de quinze ans, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont récemment quitté le vieux continent. Mais à l'occasion de la Riyadh Season Cup 2024, les deux légendes du football vont pouvoir s'affronter une dernière fois.

Sans réellement le chercher, Messi et Cristiano Ronaldo ont cristallisé les débats du football ces dernières années, pour savoir qui est le plus grand entre les deux. À travers des records, des accomplissements et des exploits, les deux joueurs ont repoussé les limites du ballon rond. Désormais respectivement à l'Inter Miami et à Al Nassr, les deux attaquants ont laissé cette rivalité de côté. Pourtant, à l'initiative de l'Arabie saoudite et grâce à l'organisation de la Riyadh Season Cup, un dernier affrontement, qui risque d'être une nouvelle fois légendaire, va avoir lieu entre la Pulga et CR7. En février prochain, lors d'un match amical entre l'Inter Miami et Al Nassr. La dernière confrontation entre les deux joueurs remonte au 19 janvier 2023. Un match où l'Argentin, alors joueur du PSG et le Portugais ont fait le show. Cette fois, la rencontre devrait être plus équilibrée.

L'Arabie saoudite organise le dernier duel et Messi et CR7

Riyadh Season Cup 2024



A tournament that joins the three football giants Inter Miami, Al Hilal and Al-Nassr and will be played at the Kingdom Arena 🇸🇦❤️



🗓️ February 2024#RiyadhSeason#BigTime pic.twitter.com/xiOWbknFKW — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 21, 2023

Si Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont partis de l'Europe, leurs fans respectifs continuent de comparer leur performance chaque week-end. Que ce soit en MLS ou en Saudi League, les deux sont encore opposés. Ce match amical, outre la saveur d'une dernière danse, sera aussi l'occasion de terminer un nouveau débat qui fait rage sur les réseaux sociaux. La Kingdom Arena sera selon toute vraisemblance l'antre du duel final entre les deux meilleurs joueurs du XXIe siècle, ou peut-être même du football plus généralement. En-dehors de la présence de Miami et d'Al Nassr, l'autre géant d'Arabie saoudite Al Hilal sera également invité à ce tournoi amical. Malheureusement, Neymar, blessé, ne pourra pas participer à cet événement "The Last Dance" de grande envergure et qui risque de marquer l'histoire. D'autres stars comme Sadio Mané, Sergio Busquets et peut-être Luis Suarez s'il rejoint la MLS d'ici-là, seront présentes pour rythmer le match qui est déjà le plus attendu de 2024.