Benzema et Mourinho réunis officiellement en Arabie Saoudite

Par Mehdi Lunay

Karim Benzema est dans le dur en ce moment en Arabie Saoudite. Il ne se plaît pas à Al-Ittihad où de fortes tensions existent avec son entraîneur Marcelo Gallardo. Et si une rencontre avec José Mourinho samedi changeait tout ?

Pas facile de se motiver à 36 ans, en Arabie Saoudite, loin des championnats européens. C'est le problème que rencontre actuellement Karim Benzema à Al-Ittihad. Le Français regrette déjà son transfert estival à Djeddah. Ses entraîneurs successifs n'y changent rien, que ce soit Nuno Espirito Santo ou Marcelo Gallardo actuellement. KB9 aurait bien besoin d'un José Mourinho sur le banc en 2024. Le Special One a littéralement changé la carrière de Benzema au Real Madrid. Sur le banc merengue de 2010 à 2013, il a fait progresser l'ancien lyonnais à vitesse grand V. Son exigence et son intransigeance n'ont pas été oubliées des observateurs.

Chaleureuses retrouvailles en Arabie Saoudite

On se souvient notamment quand Mourinho avait comparé Benzema à « un chat » et suggérer « d'aller chasser avec malgré tout ». Une pique pour signifier que Benzema n'avait pas encore l'étoffe d'un grand attaquant et qu'il devait se réveiller. 12 ans plus tard, on peut dire que la stratégie de Mourinho a bien fonctionné auprès d'un attaquant à 354 buts avec le Real et 5 ligues des champions. Benzema n'a plus de raison d'être vexé envers Mourinho comme il l'a prouvé samedi soir.

El reencuentro de Karim Benzema con José Mourinho 🥹🤍



pic.twitter.com/6QxMVT6lQI — Real Madrid Fans 🤍 (@MadridismoreaI) March 9, 2024

En effet, les deux hommes se sont retrouvés à Djeddah en Arabie Saoudite. C'était à l'occasion du Grand Prix de F1 organisé dans la ville saoudienne. Dans le paddock, ils se sont salués avec une chaude étreinte tout en échangeant quelques mots au passage. De quoi montrer le respect qu'inspire Mourinho à Benzema. Le Français en a peut-être profité pour sonder le Portugais concernant le poste d'entraîneur d'Al-Ittihad. Libre depuis son renvoi de la Roma, Mourinho est une cible régulière du championnat saoudien. De là à prendre la place de Gallardo dans les prochaines semaines...