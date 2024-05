Arabie saoudite ‍: Benzema est malheureux, divorce en vue ‍!

Dans : Arabie Saoudite.

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques mois, Karim Benzema décidait de quitter le Real Madrid pour accepter l'offre démentielle d'Al-Ittihad. Cependant, le Ballon d'Or 2022 ne vit pas du tout l'expérience souhaitée en Arabie saoudite.

Karim Benzema a tout remporté avec le Real Madrid. L'attaquant français pensait d'ailleurs finir sa carrière dans la capitale espagnole. Mais voilà, l'Arabie saoudite s'était mise en tête de le recruter afin de continuer à attirer des stars dans son championnat. Et Benzema a fini par accepter la proposition saoudienne. En Saudi Pro League avec Al-Ittihad, rien ne s'est cependant passé comme prévu. KB9 n'a jamais retrouvé le niveau qui était le sien au Real Madrid. Pire, son attitude n'est pas du goût des fans et observateurs d'Al-Ittihad. Résultat, Karim Benzema n'est pas heureux dans son club actuel et songe à quitter le navire.

Benzema et Al-Ittihad, divorce en vue

Selon les informations de Relevo, Karim Benzema souhaite en effet quitter Al-Ittihad cet été. Récemment en voyage à Madrid, KB9 a apparemment partagé à son entourage sa triste aventure en Arabie Saoudite. Le Français est encore sous contrat jusqu'en 2026 avec le club saoudien et nul doute que le gouvernement saoudien fera tout pour le conserver, quitte à le transférer dans un autre club du pays. A 36 ans, l'ancien de l'OL en a encore sous le pied et pourrait faire le bonheur de nombreux clubs, dont son club formateur. En Europe, il garde d'ailleurs une très belle cote, alors que le joueur français avait été annoncé à Arsenal ou encore au Real Madrid l'hiver dernier. S'il voulait revenir évoluer sur le continent européen, il devra néanmoins baisser ses émoluments, estimé à quelque 200 millions d'euros par an. Cette saison avec Al-Ittihad, Benzema a planté 13 buts et délivré 8 passes décisives en 29 matchs disputés toutes compétitions confondues. Trop peu pour satisfaire les supporters et dirigeants d'Al-Ittihad.