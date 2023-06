Officiel ‍: Karim Benzema signe à Al Ittihad

Ce mardi soir, le club saoudien d'Al Ittihad a officialisé la venue de Karim Benzema la saison prochaine. Le champion d'Arabie saoudite a posté un message de bienvenue pour KB9 sur les réseaux sociaux. Benzema s'est engagé pour trois années à Al Ittihad après 14 ans passés au Real Madrid. Il devrait toucher un salaire annuel net de 200 millions d'euros pour évoluer au sein de la formation saoudienne.

Benzema is here 🤩✍️

A new tiger will roar 🐅

Welcome to Ittihad!#Benzema2Ittihad#here2inspireKSA pic.twitter.com/I3GEm90fRB