Al-Hilal ‍: Plus d'un mois d'absence pour Neymar

Dans : Arabie Saoudite.

Par Corentin Facy

Non, ce n’était pas des crampes pour Neymar et Al-Hilal l’a officiellement confirmé ce mercredi en dévoilant la durée de l’indisponibilité de l’international brésilien, qui souffre d’une déchirure des ischio-jambiers.

La tuile pour Neymar. De retour après un an d’absence lundi contre Esteghlal, l’international brésilien n’a tenu que vingt minutes avant de céder sa place. L’ancien joueur du PSG pensait avoir des crampes, mais il s’avère que son problème est plus sérieux. Dans un communiqué officiel publié ce mercredi, Al-Hilal révèle que Neymar souffre d’une déchirure des ischio-jambiers. « Il suivra un programme de traitement et de rééducation d'une durée de quatre à six semaines » a brièvement commenté le club saoudien sur son compte X officiel. Des problèmes physiques à répétition pour Neymar, qui commencent à sérieusement irriter les dirigeants d’Al-Hilal à tel point que selon la presse brésilienne, le club de Saudi Pro League songe à résilier le contrat de sa star d’ici le mois de janvier, afin de mettre fin au fiasco.