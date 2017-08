PSG-ASM : Un transfert sec de 180 ME ou un prêt pour Mbappé ?

Dans : Mercato, Monaco, PSG.

L'arrivée de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain est désormais actée. Ce dimanche, l'AS Monaco et le club de la capitale française ont trouvé un accord autour d'un montant de 180 millions d'euros. Mais une interrogation subsiste encore sur la forme de cette transaction.

Alors que RMC avance que Paris et Monaco ont bouclé un transfert sec de 180 ME bonus compris, L'Equipe, de son côté, explique que le PSG, sous la pression du fair-play financier de l'UEFA, a opté pour un... prêt avec une option d'achat de 180 ME assortie de bonus. Si ce point reste à éclaircir, l'international français de 18 ans doit en tout cas passer sa visite médicale ce lundi matin avant de rejoindre l'équipe de France.