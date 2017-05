OM : L'intérêt de l'OM pour Giroud, c'est du fake selon son agent !

Dans : Mercato, Ligue 1, OM, Premier League.

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille ces dernières semaines, Olivier Giroud retrouve peu à peu du temps de jeu avec Arsenal depuis plusieurs matchs. La question de son avenir à Londres se pose tout de même, alors que celui d’Arsène Wenger est incertain et que plusieurs cadres (Özil, Sanchez) pourraient quitter le club cet été.

Contacté par nos confrères de Foot Mercato, Michael Manuello, l’agent de l’international français a fait le point sur l’avenir de son poulain. Et il assure une chose : il n’y a, pour l’heure, aucun contact entre l’ancien buteur de Montpellier et l’Olympique de Marseille. « Il n’y a rien qui est vrai. On a dit qu’Olivier avait été en contact avec Rudi Garcia. J’avais dit que c’était faux. Il n’y a pas de contact entre Marseille et nous. À ce jour, il n’y a pas de contact. Olivier veut aider son équipe à se qualifier pour la Ligue des Champions » a-t-il confié avant de poursuivre. « On ne va pas discuter hypothétiquement de savoir si l’Inter Milan, l’OM, Naples ou l’OL sont intéressés. Son avenir n’est pas que lié à celui du coach. Il est lié à ce que va faire Arsenal et s’il y a un changement de cap d’Arsenal sur l’implication d’Olivier dans le projet. Les choses n’ont pas changé depuis la prolongation de contrat. On a la volonté de s’inscrire sur du long terme à Arsenal. Ça fait déjà 5 ans qu’Olivier est là-bas. L’objectif d’Olivier est toujours d’aller le plus loin possible dans l’aventure avec Arsenal pour vivre de grandes choses là-bas ». Des déclarations qui pourraient également permettre au clan Giroud d’attirer l’attention d’éventuels autres prétendants à la signature de l’international français, alors que l’intérêt de l’OM a déjà été confirmé par France Football et de nombreux médias britanniques, et semble donc bien concret.