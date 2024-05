Canal+ et la Ligue 1 ‍: « ‍Vincent Bolloré déteste le foot ‍»

Dans : Ligue 1.

Canal+ n'a plus l'intention de verser un seul euro pour acheter les droits TV de la Ligue 1, Maxime Saada l'a dit et répété. Il est vrai que le propriétaire de la chaîne n'est pas un fan de football.

L’an dernier, alors que la Ligue de Football Professionnel venait de lancer l’appel d’offres des droits TV pour la période 2024-2029 en estimant pouvoir viser le milliard d’euros, Maxime Saada avait vite fait comprendre qu’il ne fallait pas compter sur Canal+ pour entrer dans la danse. « Plus rien ne me surprend avec la LFP et certainement pas cette obsession du milliard qui a conduit au désastre Mediapro, avec des comparaisons fantaisistes avec ce qui a pu être atteint dans d'autres territoires Ce qui m'a vraiment surpris, c'est que Vincent Labrune l'annonce et qu'il déclare dans le même temps que Canal+ ne participera pas », avait fait remarquer le patron de la chaîne cryptée.

Et ce dernier a été fidèle à ses engagements puisque effectivement C+ n’a pas participé à l’appel d’offres et a récemment fait savoir qu’elle refusait de négocier avec la LFP. Pour Cyril Linette, ancien patron du service des Sports de Canal+, il est clair que la chaîne qui appartient à Vincent Bolloré ne peut pas demander à ce dernier de faire un énorme effort alors que le football n’est pas réellement sa tasse de thé.

« Quoi qu'on en dise, les dirigeants des chaînes, s'ils aiment un peu le foot, c'est quand même mieux au moment quand il faut mettre le chèque. Si ce n'est pas le cas, ça peut jouer. Vincent Bolloré est un businessman redoutable qui ne fait absolument aucun cadeau, et il déteste le foot. Ça joue tout de même un peu. Il aimerait le football, ça serait un peu différent », a expliqué Cyril Linette, qui était le patron des sports de Canal+ entre 2008 et 2015, au moment où la chaine cryptée a pris toute sa puissance sur la plan des droits TV du football.