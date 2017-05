MU : Oubliez Ibrahimovic, Griezmann est fait pour Manchester United

Dans : Mercato, Premier League, Liga.

Envoyé du côté de Manchester United lors du prochain mercato estival, Antoine Griezmann a clairement les épaules pour remplacer Zlatan Ibrahimovic, selon Leon Osman.

Suite à une saison plutôt mitigée sous le maillot de l'Atlético Madrid, Antoine Griezmann pourrait bien avoir des envies d'ailleurs. Et parmi les clubs susceptibles de l’accueillir, Manchester United a une longueur d'avance sur tout le monde. Si les Colchoneros font actuellement tout leur possible pour le prolonger, Grizi n'exclut pas un départ chez les Red Devils, où il pourrait avoir la lourde tâche de succéder à Zlatan Ibrahimovic, gravement blessé au genou et en fin de carrière. Ce potentiel rôle de nouvelle star, Griezmann a les moyens de l'encaisser, d'après les dires de Leon Osman.

« Griezmann, je pense que ce serait une bonne recrue, comme l'a été Ibrahimovic. Il marque constamment des buts depuis plusieurs saisons, et à tous les niveaux. Il a grandement aidé l'Atletico, et c'est un top joueur du football français. Si Manchester United peut l'avoir, ça formerait un joli duo avec Pogba. Griezmann marquerait plein de buts, et c'est le rêve du service marketing. Je pense qu'il aurait un grand succès à United. Lorsque vous signez des joueurs pour un montant important, vous vous demandez comment il va le gérer : Sera-t-il en mesure de jouer à son meilleur niveau ? Est-il capable de supporter la pression avec le numéro 7 à Old Trafford ? Griezmann est fait pour ça ! Je pense que le maillot de MU lui irait très bien », a lancé, sur Premier League Daily, l'ancien milieu anglais, qui estime donc que Griezmann pourrait réussir ce que Zlatan n'a pas fait, à savoir remettre MU dans la course au titre en Premier League.